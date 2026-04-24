Iran bruger speedbåde til at kontrollere Hormuzstrædet

Iran anvender små, hurtige speedbåde med maskingeværer til at kontrollere skibstrafikken i Hormuzstrædet. Eksperter mener, at denne taktik er omkostningseffektiv og effektiv til at intimidere skibe, men sårbar over for moderne krigsskibe.

Iran anvender utraditionelle metoder i Hormuzstrædet , specifikt små, hurtige speedbåde udstyret med maskingeværer, til at kontrollere skibstrafikken. Denne taktik er ikke overraskende, ifølge orlogskaptajn Johannes Riber fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Han forklarer, at disse både er lette at bemande, kræver kun få personer – en skytte og et par til at sejle – og er yderst effektive i det smalle og relativt beskyttede Hormuzstræde. Hensigten er ikke at sænke skibe, men at intimidere og tvinge dem ind i iransk territorialfarvand, hvilket opretholder en de facto lukning af den strategiske passage.

Omkostningerne ved at producere disse både er betydeligt lavere end at bygge større krigsskibe, og Iran kan hurtigt erstatte dem, hvis de bliver beskadiget eller ødelagt. Denne strategi er primært rettet mod at undgå konventionel krigsførelse på havet og fokusere på at forstyrre skibstrafikken. Onsdag offentliggjorde iransk stats-tv videoer, der viste Revolutionsgarden tage kontrol over to handelsskibe, MSC Francesca og Epaminondas, i Hormuzstrædet.

Disse handlinger er en del af et større geopolitisk spil mellem USA og Iran, hvor kontrollen over Hormuzstrædet er et centralt element i de igangværende forhandlinger. Johannes Riber understreger, at Iran ikke behøver en stor flåde for at opnå dette mål; intimidering er nøglen. Han påpeger også, at disse småbåde er sårbare over for moderne krigsskibe.

I en direkte konfrontation med USA eller andre store flåder ville de blive nedkæmpet hurtigt, da de er stort set ubrugelige i en egentlig søkrig. De fungerer kun, så længe modstanderen ikke besvarer ilden. Tidligere har amerikanske styrker ramt iranske enheder, og en eskalering af konflikten ville hurtigt afsløre disse bådes begrænsninger. Beslaglæggelsen af de tre containerskibe, der blev målrettet onsdag, er en demonstration af Irans evne til at forstyrre den globale handel og udøve pres i regionen.

Denne taktik er en omkostningseffektiv måde for Iran at projicere magt og signalere sin vilje til at forsvare sine interesser. Selvom disse småbåde ikke kan måle sig med moderne krigsskibe i en direkte konfrontation, er de effektive til at udføre operationer i det smalle Hormuzstræde, hvor deres hastighed og manøvredygtighed giver dem en fordel. Johannes Riber fremhæver, at Iran kan fortsætte med at producere disse både i stort antal, hvilket gør dem til et vedvarende problem for international skibstrafik.

Situationen i Hormuzstrædet forbliver spændt, og den fortsatte brug af disse utraditionelle metoder understreger behovet for diplomatisk løsning og deeskalering af konflikten mellem Iran og USA





