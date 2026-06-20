Iran bruger Hormuzstrædet til at splitte USA og Israel

Eksperter vurderer, at Irans lukning af Hormuzstrædet er en bevidst strategi for at skabe splid mellem USA og Israel ved at skyde skylden på Israel for Hizbollah-angreb.

Iran s beslutning om at lukke for gennemsejlingen i Hormuzstrædet er en strategisk manøver, der sigter mod at udløse splid mellem USA og Israel , vurderer B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino.

Denne udvikling truer med at forværne den allerede sårbare situation i Mellemøsten yderligere. Ifølge Iran er lukningen en reaktion på, at Israel lørdag iværksatte militære angreb i Libanon, hvilket Iran hævder er et brud på den netop indgåede aftale med USA. Men Confino anser denne fortolkning for at være en forsøg på at manipulere med facts for at splitte den amerikansk-israelske alliance.

Han påpeger, at det i realiteten er Iran, der styrer Hizbollahs aktioner, og at Israels angreb var et direkte svar på, at den libanesiske milits Hizbollah angreb israelske soldater i sydlibanon natten til lørdag. Lukningen af Hormuzstrædet har fået grove konsekvenser for verdens olieforsyning og fået priserne til at stige kraftigt.

Irans seneste meldinger er ifølge Confino et forsøg på at skylde ud over Israel og dermed udløse irritation hos den amerikanske præsident Donald Trump, som er træt af Israels tilbageslagende militære respons. Jo flere skududvekslinger mellem Hizbollah og Israel, desto større risiko for splid mellem USA og Israel. Derfor er der stærke indikationer på, at Iran bagsæt har beordret Hizbollah til at provokere Israel, mens Iran samtidig forbereder sig på topmøder med USA i Schweiz.

Formålet er at underminere Israels indflydelse på en mulig fredsaftale ved at gøre Washington utålmodig med Tel Aviv. Scenariets udvikling vil afhænge helt af USAs reaktion. Should Iran's closure of the strait not lead to a deeper rift between Washington and Jerusalem, Tehran might revert to reopening it, according to Confino. Det kræver en afbalanceret tilgang fra USA for at undgå at spille ind i Irans strategi.

Samtidig har USAs vicepræsident J.D. Vance afvist, at Iran faktisk har lukket strædet, og påstår at der ikke er bevis. Denne udtalelse skærper confusionen om, hvad der reelt foregår. Den israelske hær har ikke afvidnet nærmere i denne sammenhæng, hvilket yderligere understreger kompleksiteten i denne geopolitiske udvikling





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