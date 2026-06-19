IPS Group sender container til Mellemøsten via Hormuzstrædet

IPS Group har fået sendt en container med rengøringsprodukter til Mellemøsten via Hormuzstrædet. Firmaet har ikke kunnet sende containere afsted i over tre måneder, men kun begrænsede mængder af sine varer med fly til kunderne i Mellemøsten.

IPS Group har fået sendt en container med rengøringsprodukter til Mellemøsten via Hormuzstrædet . Firmaet har ikke kunnet sende containere afsted i over tre måneder, men kun begrænsede mængder af sine varer med fly til kunderne i Mellemøsten .

Direktør Claus Hjorth-Madsen siger, at det er en stor lettelse for firmaet og kunderne, at de kan få deres varer igen. Han håber, at USA og Iran fortsætter arbejdet med at få skabt ro i regionen, så varerne igen kan flyde via det trafikerede stræde. Firmaet er allerede i gang med at forsøge at finde ud af, hvornår den næste container med varer kan fragtes over havet til landene omkring Hormuzstrædet





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