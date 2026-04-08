Investorer Spotter Værdi i Danske og Svenske Aktier: Mærsk, DFDS og Ericsson i Fokus

To erfarne investorer fremhæver undervurderede danske aktier som Vestas og NKT, mens der også ses potentiale i Mærsk, Ericsson og DFDS. Analysen belyser de nuværende markedsvilkår og investorenes strategier.

To erfarne investorer, Michael West Hybholt fra Regulær Invest Nordiske Aktier og Esben Saxbeck Larsen, aktiechef for danske aktier i Danske Bank Asset Management, deler deres syn på det nuværende aktiemarked i Børsen Investor podcasten. De fremhæver interessante investeringsmuligheder og giver indsigt i, hvilke aktier de forventer vil præstere godt i fremtiden. Især det danske aktiemarked, som har været præget af stagnation de seneste fem år, får opmærksomhed.

Esben Saxbeck Larsen ser et potentiale for værdifulde investeringer i en række danske virksomheder, hvis aktier er blevet undervurderet af markedet. Han er optimistisk og mener, at de nuværende lave værdiansættelser i sidste ende vil blive anerkendt af investorerne. I Danske Invest Danmark Fokus-porteføljen, som Esben Saxbeck Larsen forvalter, er der store positioner i virksomheder som Vestas, NKT, Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk. Larsen uddyber i podcasten sin vurdering af NKT og Vestas samt resultaterne af en nylig rejse til USA, hvor han mødte eksperter for at blive klogere på konkurrencesituationen mellem Novo Nordisk og Eli Lilly inden for vægttabsmedicin.\Michael West Hybholt fra Regulær Invest Nordiske Aktier har foretaget en strategisk justering i sin portefølje ved at reducere positionen i A.P. Møller-Mærsk og i stedet øge investeringen i det svenske telekommunikationsselskab Ericsson. Han fremhæver Ericsson som en attraktiv aktie, der ikke er så konjunkturfølsom. Om A.P. Møller-Mærsk bemærker han, at afkastprofilen er blevet mere afbalanceret i takt med, at aktiekursen er steget. Mens han tidligere så Mærsk som en overset værdi, har han nu reduceret sin eksponering, da aktien nærmede sig en højere værdiansættelse. Hybholt har haft succes med investeringen i Mærsk, men oplevelsen med rederiet DFDS er en anden historie. DFDS-aktien er faldet betydeligt de seneste tre år, men er dog steget en smule i år. Han peger på udfordringer som uheldige opkøb og hård konkurrence på ruter mellem Italien og Tyrkiet som årsager til aktiens dårlige udvikling. På trods af dette ser Hybholt et potentiale for en betydelig stigning i DFDS-aktien, hvis konkurrencesituationen forbedres og der kommer mere medvind i branchen.\Investorerne fokuserer på forskellige aspekter af markedet, hvor værdien af de enkelte aktier varierer. Michael West Hybholt påpeger, at DFDS-aktien handles til lave multipler og dermed udgør en asymmetrisk afkastprofil. Det betyder, at potentialet for kursstigninger er stort sammenlignet med risikoen for kursfald. Han fremhæver, at der ikke skal meget til i positiv retning for at løfte prisfastsættelsen af selskabet. I Regulær Invest Nordiske Aktier udgør DFDS-positionen dog en relativt lille del af porteføljen. Begge investorer bidrager med deres ekspertise og perspektiver på markedet og udpeger en række aktier, som de ser som interessante investeringsmuligheder. Disse analyser kan være nyttige for investorer, der søger inspiration og ønsker at diversificere deres porteføljer, men det understreges af begge parter, at investeringer altid indebærer en vis risiko, og at man bør foretage sin egen research





