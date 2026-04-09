Investorer ser potentiale i danske og svenske aktier trods markedsskuffelse

I Børsen Investor podcasten fremhæver erfarne investorer mulige oversete muligheder i de danske aktier, mens de også fokuserer på det svenske marked, trods den generelle skuffelse over danske aktiers præstationer de seneste år. De diskuterer selskaber som Vestas, NKT, Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk og Ericsson, samt udfordringerne og potentialet i rederiet DFDS.

To erfarne investorer, Michael West Hybholt fra Regulær Invest Nordiske Aktier og Esben Saxbeck Larsen fra Danske Bank Asset Management, udpeger i Børsen Investor podcasten, flere lovende aktier på det nordiske marked, trods den generelle skuffelse over de danske aktier s præstationer de seneste år. Esben Saxbeck Larsen fremhæver især potentialet i de danske aktier , som han mener er undervurderet og klar til at stige i værdi.

Han peger på, at værdisætningen er kommet ned, og at markedet ikke har set potentialet i samme grad som ham selv. I podcasten deler han indsigt fra sin portefølje i Danske Invest Danmark Fokus, hvor selskaber som Vestas, NKT, Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk er blandt de største positioner. Han deler også sine observationer fra en rejse til USA, hvor han mødte eksperter for at blive klogere på konkurrencesituationen mellem Novo Nordisk og Eli Lilly inden for vægttabsmedicin. Det er vigtigt at bemærke, at de synspunkter, der udtrykkes, er baseret på deres egne professionelle vurderinger og analyser af markedet. Diskussionen er en del af Børsen Investor podcasten, hvor værten Gro Høyer Thielst leder samtalen og udforsker de forskellige investeringsstrategier og markedsindsigter fra de to eksperter. Dette er blot et snapshot af de komplekse markedsvurderinger, som investorerne præsenterer. Hele podcasten indeholder yderligere detaljer og nuancer, som lyttere opfordres til at udforske.\Michael West Hybholt har i mellemtiden valgt at reducere sin position i A.P. Møller-Mærsk og i stedet fokusere mere på det svenske telekommunikationsselskab Ericsson. Han fremhæver, at han godt kan lide, at Ericsson-aktien ikke er så cyklisk som Mærsk. Han ser fortsat en værdi i Mærsk-aktien, selvom han har reduceret sin position i takt med, at aktiekursen er steget. Han bemærker, at afkastprofilen er blevet mere balanceret i takt med prisstigningerne. Han havde tidligere købt Mærsk-aktien, fordi han anså den for at være undervurderet, og mener stadig, at der er potentiale, selvom han har justeret sin position. Hybholt peger også på DFDS som en interessant aktie, selvom den har været hårdt ramt de seneste år. Han mener, at aktien handles til en lav pris i forhold til egenkapitalen, og at der er et betydeligt potentiale for kursstigninger, hvis konkurrencesituationen forbedres. Hybholt understreger dog, at DFDS-positionen ikke bør udgøre en stor del af en portefølje. Han ser en asymmetrisk afkastprofil i DFDS, hvor der er mere potentiale for gevinst end tab, især hvis der kommer medvind på ruterne i Europa. Det er et bevis på, at markedsforholdene kan ændre sig hurtigt, og at investeringsbeslutninger bør træffes ud fra en dyb forståelse af de underliggende virksomheder og markedsforholdene. Diskussionen fremhæver den dynamiske natur af investeringer og behovet for løbende analyse og tilpasning af strategier.\I analysen af DFDS fremhæver Michael West Hybholt de udfordringer, som rederiet står overfor, herunder uheldige opkøb og hård konkurrence på ruterne mellem Italien og Tyrkiet. Han peger på, at konkurrencen er intens og forårsager tab for både DFDS og den italienske konkurrent Grimaldi. Men han ser også potentiale for en positiv udvikling, hvis konkurrencesituationen forbedres, og der kommer mere medvind på cykelstierne i Europa, altså bedre økonomiske tider. Han fremhæver de lave multipler, som DFDS-aktien handles til, især kurs/indre værdi-forholdet, og mener, at der ikke skal så meget til for at rykke på prisfastsættelsen. Han erkender dog også risikoen for kursfald, hvis tingene går den forkerte vej. Samtidig udpeger Saxbeck Larsen, at Novo Nordisk er et væsentligt fokusområde. Begge investorer understreger vigtigheden af at analysere de underliggende virksomheder og markedsforholdene for at træffe velinformerede investeringsbeslutninger. Det viser, at investering er en konstant proces med analyse, vurdering og tilpasning, der kræver en dybdegående forståelse af markedet og de enkelte virksomheder. Podcasten er et værdifuldt værktøj for investorer, der søger indsigt og inspiration til at navigere i det komplekse investeringslandskab. Diskussionen understreger vigtigheden af diversificering og en langsigtet tilgang til investeringer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Zombiefiller' bekymrer dansk plastikkirurgNy kosmetisk trend i USA: 'Zombie filler' er fedt doneret fra døde mennesker, som sprøjtes ind i kroppen for mere fylde. Det bekymrer overlæge i plastikkirurgi Marie Louise von Sperling.

Read more »

Dansk Folkeparti Står Stærkt i Ny Måling – Forhandlinger om Regeringsdannelse FortsætterEn ny måling viser en forskydning i vælgernes opbakning efter folketingsvalget, hvor Dansk Folkeparti indtager en førerposition. Samtidig fortsætter forhandlingerne om en ny regering.

Read more »

Artemis II-astronauter på vej hjem fra Månen: Dansk rumforsker følger missionen tætDe fire Artemis II-astronauter vender hjem fra Månen med værdifuld viden og en historisk bedrift. En dansk rumforsker følger missionen nøje, som er et vigtigt skridt mod fremtidige månebaser og rejser til Mars.

Read more »

Dansk Folkeparti vil sænke benzin- og dieselafgifter hurtigst muligtDansk Folkeparti fremsætter beslutningsforslag om at sænke afgifterne på benzin og diesel som følge af stigende brændstofpriser. Partiet ønsker at handle hurtigt og ikke afvente regeringsforhandlingerne.

Read more »

Investorer Spotter Værdi i Danske og Svenske Aktier: Mærsk, DFDS og Ericsson i FokusTo erfarne investorer fremhæver undervurderede danske aktier som Vestas og NKT, mens der også ses potentiale i Mærsk, Ericsson og DFDS. Analysen belyser de nuværende markedsvilkår og investorenes strategier.

Read more »

Investorer ser muligheder i danske og svenske aktier: Mærsk og Ericsson i fokusTo fremtrædende investorer udpeger oversete muligheder på det nordiske aktiemarked, herunder fokus på A.P. Møller-Mærsk, Ericsson og DFDS. Analysen peger på potentiale for gode afkast, trods udfordringer.

Read more »