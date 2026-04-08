Investorer ser muligheder i danske og svenske aktier: Mærsk og Ericsson i fokus

To fremtrædende investorer udpeger oversete muligheder på det nordiske aktiemarked, herunder fokus på A.P. Møller-Mærsk, Ericsson og DFDS. Analysen peger på potentiale for gode afkast, trods udfordringer.

To prominente investorer fremhæver interessante aktier i det nordiske marked, og deler deres syn på potentielle afkast og udfordringer. Esben Saxbeck Larsen , aktiechef for danske aktier i Danske Bank Asset Management, og Michael West Hybholt , stifter af Regulær Invest Nordiske Aktier , giver deres perspektiver i Børsen Investor podcast, hvor Gro Høyer Thielst er vært. Begge investorer peger på muligheder i et marked, der har været præget af både skuffelser og skjulte potentialer.

Særligt det danske aktiemarked, som Esben Saxbeck Larsen beskriver som en stor skuffelse over de sidste fem år, er i fokus. På trods af den flade udvikling ser han stadig “en række rigtig spændende cases”. Værdiansættelserne er faldet, og han forventer en stigende interesse fra investorerne. I Danske Invest Danmark Fokus finder man blandt andet store positioner i Vestas, NKT, Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk, som Esben Saxbeck Larsen og andre aktieanalytikere har særligt fokus på.\Michael West Hybholt fra Regulær Invest Nordiske Aktier har foretaget en justering i sin portefølje, hvor han har skruet ned for positionen i A.P. Møller-Mærsk for i stedet at fokusere på det svenske telekommunikationsselskab Ericsson. Hybholt er tiltrukket af Ericsson’s relative mangel på cyklisk præstation. Han har også en klar holdning til A.P. Møller-Mærsk, hvor han ser en mere afbalanceret afkastprofil i takt med, at aktiekursen er steget. Han fremhæver, at han har købt Mærsk-aktier ud fra en vurdering af, at aktien var undervurderet. Hybholt ser også potentiale i rederiet DFDS, hvis aktie er halveret over de sidste tre år. På trods af udfordringer, herunder dårlige opkøb og hård konkurrence på ruterne mellem Italien og Tyrkiet, ser han potentiale for en betydelig stigning i aktiekursen under de rette omstændigheder. Han henviser til lave multipler og den asymmetriske afkastprofil, der kan opnås. Hybholt understreger dog, at DFDS ikke skal udgøre en stor del af porteføljen.\Esben Saxbeck Larsen og Michael West Hybholt giver begge indsigt i de strategier, der styrer deres investeringsbeslutninger. Larsens fokus på Vestas og NKT, samt hans rejse til USA for at undersøge styrkeforholdet mellem Novo Nordisk og Eli Lilly, viser en dybdegående analyse af specifikke selskaber. Hybholts beslutning om at reducere Mærsk og investere i Ericsson, samt hans vurdering af DFDS’ potentiale, indikerer en fokus på markedstrends og selskabernes langsigtede vækstmuligheder. Podcasten giver et indblik i, hvordan professionelle investorer navigerer i de nordiske aktiemarkeder. De to investorers udtalelser fremhæver vigtigheden af en dybdegående analyse og forståelse af både markedstendenser og selskabernes fundamentale værdier. Det er væsentligt at bemærke, at selvom investorerne ser potentiale i visse aktier, indebærer investeringer altid en risiko. Det er afgørende, at potentielle investorer foretager deres egen research og overvejer deres egen risikotolerance, før de investerer i aktiemarkedet. Investeringsrådene i podcasten er kun vejledende og bør ikke betragtes som en anbefaling





