Investorer deler syn på Micron og SpaceX børsnotering

I denne uges episode af Børsen Investor Podcast sætter investeringsdirektør Henrik Karlsen fra Horizon 3 og adm. direktør Nina Movin fra Otto Mønsteds Fond fokus på deres porteføljer og syn på markedet.

Særligt Micron Technology har været i søgelyset, da aktien er steget over 200 procent i år alene. Tirsdag steg den med over 19 procent efter investeringsbanken UBS tredoblede sit kursmål til 1625 dollar inden for 12 måneder. Henrik Karlsen ser dog et mere moderat potentiale på 1200-1300 dollar, hvilket svarer til en stigning på 34-45 procent fra tirsdagens lukkekurs. Han understreger, at dette forudsætter strukturel vækst i hukommelseschipmarkedet, drevet af behovet for regnekraft til kunstig intelligens.

Hvis væksten viser sig at være cyklisk, kan aktien falde tilbage til kurs 300, hvor den startede året. Karlsen har allerede taget profit i Micron, og positionen er nu den tredjestørste i Horizon 3. Han ser ikke behov for yderligere rebalancering. Nina Movin fra Otto Mønsteds Fond ejer også Micron og har rebalanceret en smule.

Hun er opmærksom på, at store kunder udsteder gæld i dollar og yen for at finansiere datacentre og investeringer i computerchips. Spørgsmålet er, om der er noget, der kan stoppe denne udvikling. Hun læner sig tilbage og observerer markedet nøje. Ud over Micron har Otto Mønsteds Fond også AMD og Alphabet som de største tech-beholdninger.

I podcasten diskuterer de også, hvorvidt softwareaktier som ServiceNow er blevet ramt unødigt hårdt af frygt for AI-disruption. ServiceNow har tabt 31 procent i år, men Karlsen, der ejer aktien, mener, at reaktionen ikke afspejler selskabets fremtidige vækst. Endelig vendes blikket mod Elon Musks SpaceX, som forventes at komme på børsen. Hverken Karlsen eller Movin har planer om at købe aktier i SpaceX.

De diskuterer, hvordan Nasdaq-børsen har bøjet reglerne for SpaceX, og hvad det betyder for resten af aktiemarkedet. Episoden giver et indblik i, hvordan professionelle investorer navigerer i et marked præget af høj volatilitet og store forventninger til kunstig intelligens





