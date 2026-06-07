Investering i Grønland: Boligerne trænger til en kærlig hånd

DR har mødt flere i Nuuk, der mener, at mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, da vinduerne er flere steder slået i stykker, malingen skaller kraftigt af, og der er overmalet med graffiti i de fleste opgange. Boligblokkene 'Sletten' i centrum af Nuuk, ejet af det grønlandske selvstyre, er en del af den nedslidte boligmasse i Grønland, der måske kan se frem til en hjælpende hånd fra Danmark. Steven Arnfjord, professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, siger, at selvstyrets udlejningsboliger er meget slidte og vil koste mange penge at renovere. Regeringen varsler, at man vil investere i boligerne, selv om Grønland har haft ansvaret for at renovere dem siden 1987. Jens-Frederik Nielsen, grønlandske regeringsleder, mener, at det er vigtigt, at Grønland selv administrerer boligerne, men at Danmark hjælper, da Grønland overtog en nedslidt boligmasse.

DR har mødt flere i Nuuk, der mener, at mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, da vinduerne er flere steder slået i stykker, malingen skaller kraftigt af, og der er overmalet med graffiti i de fleste opgange.

Boligblokkene 'Sletten' i centrum af Nuuk, ejet af det grønlandske selvstyre, er en del af den nedslidte boligmasse i Grønland, der måske kan se frem til en hjælpende hånd fra Danmark. Ifølge det nye regeringsgrundlag vil Danmark investere i boliger og infrastruktur for at udvikle det grønlandske samfund. Steven Arnfjord, professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, siger, at selvstyrets udlejningsboliger er meget slidte og vil koste mange penge at renovere.

Regeringen varsler, at man vil investere i boligerne, selv om Grønland har haft ansvaret for at renovere dem siden 1987. Jens-Frederik Nielsen, grønlandske regeringsleder, mener, at det er vigtigt, at Grønland selv administrerer boligerne, men at Danmark hjælper, da Grønland overtog en nedslidt boligmasse. Statsministeriet har ikke oplyst, hvor mange penge der skal postes i de grønlandske boliger, og hvordan det skal ske





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