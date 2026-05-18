The international restrictions against Russia and Belarus imposed since February 2022 have been lifted, and World Gymnastics follows the lead of other sports in lifting similar restrictions. Thomas Rai, an English golfer, won the PGA Championship, becoming the first English winner since 1919. Nicolai Højgaard, a Danish golfer, had a strong round and is in contention for a top finish. Frederik Antonsen, a Danish hockey player, is injured and has left the Danish national team. The NFL has announced the schedule for international games in 2026, with nine games in total.

Det internationale forbund, der arrangerer OL-konkurrencerne i gymnastik, har siden februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine, haft restriktioner mod Rusland og Belarus . De er nu ophævet med øjeblikkelig virkning, og World Gymnastics følger dermed i fodsporene på blandt andet brydning, svømning og skak, der har truffet lignende beslutninger.

På sidstedagen trak den 31-årige englænder, Thomas Rai, fra et tætpakket felt af konkurrenter og tog sejrspræmien på 3,69 millioner dollar, svarende til 23,7 millioner kroner. Rai er den første engelske vinder af PGA Championship siden 1919. Det er desuden første gang i karrieren, at han vinder en majorturnering. Med en runde i 65 slag - fem slag under banens par - sluttede Rai med et forspring på tre slag til de nærmeste forfølgere.

Tre danskere deltog, da golfmajoren blev skudt i gang i Pennsylvania torsdag, og alle tre - Rasmus Højgaard, Nicolai Højgaard og Rasmus Neergaard - kvalificerede sig til weekendens finalerunder. Nicolai Højgaard endte som bedste dansker på en delt 44. -plads, efter en afsluttende runde i 72 slag - to slag over banens par. Efter en svag fredag tog den danske golfprofil Nicolai Højgaard lørdag revanche i majorturneringen PGA Championship.

Med en runde i fire slag under par var han blandt rundens bedst præsterende, og han kan skimte toppen af leaderboardet før fjerde og sidste runde. Den 25-årige målmand, Frederik Antonsen, er skadet og har forladt den danske landsholdslejr. Senere fredag vil der blive indkaldt en erstatning, oplyser Danmarks Ishockey Union. Den store keeper har været plaget af en inflammation i brystbenet, som har betydet, at han ikke har spillet en klubkamp siden oktober.

Han indvilligede dog i at give VM en chance, og han var også på mål, da landsholdet tabte 2-4 til Slovakiet i VM-generalprøven i den forgangne weekend. Ni kampe, 16 forskellige hold i syv forskellige lande fordelt på fire kontinenter. Det er, hvad NFL-fans uden for USA kan se frem til i 2026-sæsonen. Verdens største liga for amerikansk fodbold har onsdag offentliggjort programmet for de internationale kampe.

Og med ni af slagsen er det igen rekord for NFL. London kan se frem til tre kampe, mens seks andre lande får en enkelt kamp i den kommende sæson. Den indledes til september, og allerede i første runde får australske fans mulighed for at opleve San Francisco 49er og Los Angeles Rams tørne sammen i Melbourne. Derefter følger en kamp i Rio de Janeiro, derpå tre i London, så Paris, Madrid, München og til sidst Mexico City. Den sidste er i spillerunde 11





