International orden under pres: Kina advarer mod militær passage gennem Taiwanstrædet, og USA truer med maritim blokade af Iran

Videnskab.dk's redaktion diskuterer den internationale orden og dens underliggende tilstand, hvor stater forsøger at bruge geografiske fordele til at presse penge ud af udlændinge. Kina advarer mod militær passage gennem Taiwanstrædet, og USA truer med en maritim blokade af Iran. I dag kan du læse om mystiske 2.500 år gamle huller, der dukker op overalt i Danmark, og se videoer af historien udfolde sig i levende billeder.

Mere end to måneder inde i krigen i Iran er sejlads gennem Hormuzstrædet, som er en af verdens vigtigste, strategiske flaskehalse for energiforsyning, hvor Kina har advaret udenlandske militærfartøjer mod at sejle gennem Taiwanstrædet. Udviklingen har fået kommentatorer til at advare om, at den orden, som USA har garanteret i mere end et århundrede og sikret, og der ikke er noget nyt ved staternes forsøg på at bruge kontrollen over afgørende geografiske knudepunkter både til søs og til lands som et våben.

Og frem til 1857 krævede Danmark, at skibe på vej gennem de smalle stræder mellem Nordsøen og Østersøen lagde til i havnebyen Kort over Helsingør og Helsingborg ved Øresund med Kronborg Slot, som kontrollerede Øresundstolden. Tegningen er fra 1588 og af ukendt oprindelse. Afgiften vakte irritation blandt tidens maritime stormagter, men Danmark kunne håndhæve den uden større besvær, fordi Øresund er så smalt: Ved Helsingør er der under fem kilometer fra kyst til kyst.

Samtidig svirrede rygterne om, at USA var parat til at bakke nægtelsen af betaling op med magt. Danmark gik med til at afskaffe afgifterne for altid mod en samlet engangsbetaling fra de store handelsnationer. Siden har retsgrundsætningen om fri sejlads på verdenshavene i vidt omfang stået ved magt, blandt andet som følge af senere amerikanske bestræbelser på at sig den i forhandlingerne med Spanien, der dengang kontrollerede Louisiana, for at sikre USA retten til at sejle på Mississippi-floden.

Men ordningerne brød sammen, da fascismen vandt frem i Europa og Asien, og regimer fra Nazityskland til det kejserlige Japan opsagde deres folkeretlige forpligtelser. I januar 2026 sagde Trump til The New York Times, at han ikke havde brug for international ret, og at hans Hormuzstrædet er nu blevet det sted, hvor disse udviklingslinjer mødes med alvorlige følger for milliarder af mennesker verden over og for idéen om en international orden, der bygger på lov og ret frem for rå udøvelse af magt.

