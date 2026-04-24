Intern strid i Dansk Journalistforbund om ulovlige kontantudbetalinger

Tidligere faglig konsulent kritiserer DJ-forperson for at nedtone omfanget af overenskomststridige udbetalinger under arbejdsnedlæggelser. Sagen rejser spørgsmål om forbundets ansvarlighed og interne kontrol.

Udtalelser fra Dansk Journalistforbund s forperson om udbetaling af kontanter under arbejdsnedlæggelser møder skarp kritik fra tidligere faglig konsulent, Claus Iwersen . Iwersen afviser kategorisk påstanden om, at disse overenskomststridige udbetalinger kun fandt sted i isolerede tilfælde.

Han beskriver en årtier lang praksis, hvor kontanter blev udbetalt til tillidsfolk på arbejdspladser med ulovlige strejker, og understreger, at denne praksis var almindeligt kendt inden for forbundet. Iwersen, der selv var involveret i at køre kontanter ud til tillidsfolk i sin tid som faglig konsulent, fremhæver, at ansvaret ligger hos forbundets øverste ledelse, ikke de enkelte tillidsfolk. Han refererer til sin egen oplevelse fra 1988, hvor han modtog sin første 'kuvert', som et eksempel på praksisens lange historie.

Han kritiserer DJ-forperson Allan Boye Thulstrups beskrivelse af situationen som 'lidt hist og pist', og insisterer på, at omfanget var langt større. Iwersen påpeger, at han selv udarbejdede et notat, der dokumenterede praksisens omfang, hvilket beviser hans indsigt i sagen. Allan Boye Thulstrup fastholder, at udbetalingerne kun skete 'nogle gange', og at forbundet har beklaget, betalt bøder og stoppet praksissen. Han argumenterer for, at DJ selv har været åben om sagen og påtaget sig ansvaret gennem et forlig.

Thulstrup afviser Iwersens kritik og understreger, at forbundet har handlet ansvarligt. Han erkender dog, at der er spørgsmål, han ikke kan besvare i detaljer, da det potentielt kan skade medlemmernes interesser. Denne tilbageholdenhed med detaljer kritiseres af Iwersen, som beskylder ledelsen for at gemme sig bag 'floskler og tavshed', mens tillidsfolk på store mediearbejdspladser har udtrykt bekymring. Iwersen mener, at ledelsen forsøger at minimere omfanget af problemet og undgå at tage fuldt ansvar.

Han påpeger, at forbundets ledelse burde være mere transparente omkring sagen og give en fuldstændig redegørelse for, hvad der er sket. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om Dansk Journalistforbunds interne kontrol og ansvarlighed. Den modsatrettede retorik mellem Iwersen og Thulstrup tegner et billede af et forbund, der er splittet i synet på, hvordan man skal håndtere fortidens fejl.

Iwersens beskrivelse af en udbredt og åbenlys praksis står i skarp kontrast til Thulstrups forsøg på at nedtone omfanget og fremhæve forbundets handlinger for at rette op på situationen. Kritikken fra tillidsfolk på mediearbejdspladserne understreger, at sagen har skabt utryghed og mistillid. Det er afgørende, at forbundet foretager en grundig intern undersøgelse for at afdække alle aspekter af sagen og sikre, at lignende forhold ikke gentager sig i fremtiden.

En åben og ærlig dialog med medlemmerne er nødvendig for at genopbygge tilliden og sikre forbundets troværdighed. Spørgsmålet om, hvorvidt forbundets ledelse har handlet tilstrækkeligt for at forhindre og håndtere den overenskomststridige praksis, vil fortsat være centralt i debatten





