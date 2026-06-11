Intern storm i SF: Lotte Kofoed kalder genansættelse af rådgiver for et svigt

Lotte Kofoed reagerer med vrede på Pia Olsen Dyhrs beslutning om at genansætte en tidligere rådgiver involveret i en alvorlig MeToo-sag fra 2020.

Det politiske landskab i Socialistisk Folkeparti er i øjeblikket præget af en intens og dyb konflikt, efter at partiformand Pia Olsen Dyhr har truffet en kontroversiel beslutning om at ansætte en tidligere rådgiver.

Denne beslutning har vakt voldsom vrede hos SF-medlemmet Lotte Kofoed, som nu offentligt betegner hændelsen som et svigt af enorme proportioner. Sagen er særligt betændt, fordi den bringer en tidligere hemmeligholdt MeToo-sag frem i lyset, hvilket har skabt en bølge af indignation internt i partiet.

Lotte Kofoed er netop nu på vej til Folkemødet, men hendes fokus er i høj grad rettet mod den interne krise, og hun har gjort det klart, at hun kræver en uforbeholden undskyldning fra partiformanden for den måde, situationen er blevet håndteret på. Kernen i konflikten bunder i en sag fra 2020, hvor den pågældende rådgiver blev fyret på grund af det, Lotte Kofoed beskriver som en alvorlig seksuel krænkelse.

Selvom nogle måske tidligere har opfattet hændelsen som noget mindre alvorligt, understreger Kofoed nu, at der var tale om langt mere end blot en uheldig berøring i en festlig sammenhæng. Hun beskriver oplevelsen som et psykisk overgreb og føler, at genansættelsen af rådgiveren fungerer som en dobbelt krænkelse af hendes person og værdighed.

For Kofoed er det uforståeligt, hvordan en person, der er blevet fyret for så grove handlinger, kan finde vej tilbage til en central position i partiet, og hun føler, at dette valg sender et signal om, at ofre for overgreb ikke bliver taget alvorligt nok. Partiformand Pia Olsen Dyhr har på sin side forsøgt at forsvare sin beslutning ved at henvise til princippet om en ny chance.

I en skriftlig kommentar forklarer hun, at hun har stor forståelse for de berørte parter, men at hun efter en grundig overvejelse og en helhedsvurdering er nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en mulighed for at vende tilbage efter seks år. Dyhr argumenterer for, at mennesker skal stå til ansvar for deres handlinger, men at der samtidig skal være en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Denne argumentation har dog ikke fundet genklang hos Lotte Kofoed, som mener, at ansvaret for egne handlinger må veje tungere end ønsket om at give en ny chance, især når der er tale om seksuelle overgreb i et professionelt miljø. Sagen rejser en række principielle spørgsmål om magtbalancer, etik og håndteringen af MeToo-sager i politiske organisationer. Når en partiformand vælger at genansætte en person med en sådan baggrund, udfordrer det opfattelsen af partiet som et trygt rum for alle medlemmer.

Debatten handler ikke længere blot om én enkelt ansættelse, men om hvilke værdier SF ønsker at repræsentere i deres interne kultur. Mens Pia Olsen Dyhr holder fast i sin vurdering, står Lotte Kofoed tilbage med en følelse af at være blevet svigtet af den øverste ledelse. Konflikten forventes at fortsætte med at fylde i den politiske debat, især mens partiet deltager i Folkemødet, hvor fokus ofte er på social retfærdighed og ligestilling, hvilket gør den interne splid endnu mere iøjnefaldende





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