Intern rapport kritiserer østfynsk kommunes brug af kunstig intelligens uden at have styr på datasikkerheden

En intern rapport kritiserer, at østfynsk kommune bruger kunstig intelligens uden at have styr på datasikkerheden. Bor du i Kerteminde, er der en risiko for, at dine personlige oplysninger om f.eks. helbred, sociale problemer eller sygedagpenge havner i de forkerte hænder.

Intern rapport kritiserer, at østfynsk kommune bruger kunstig intelligens uden at have styr på datasikkerheden. Bor du i Kerteminde , er der en risiko for, at dine personlige oplysninger om f.eks. helbred, sociale problemer eller sygedagpenge havner i de forkerte hænder.

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Ingeniøren/Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din profil.

Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig. Du vil modtage nyhedsbrevet Erhverv: Om krydsfeltet mellem erhvervslivet, produktion og udviklingen af landet. Til dig, der vil klædes på til at navigere bedst muligt i et teknologisk erhvervsliv.

Som medlem af IDA har du gratis adgang til indhold hos Ingeniøren, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunstig Intelligens Datasikkerhed Østfynsk Kommune Kerteminde Personlige Oplysninger Sygedagpenge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere Putin-rådgiver med opsigtsvækkende melding: Rusland bør straffe EuropaEn fremtrædende russisk professor mener, at der bør bruges atomvåben mod Europa, hvis NATO ikke trækker sig fra Ruslands grænser.

Read more »

Varme bør have stor indflydelse på dyrene: Dyrenes Beskyttelse advarer om risiko ved efterladt affaldDMI varsler varme temperaturer, og Dyrenes Beskyttelse advarer om, at efterladt affald på strande og i naturområder kan få fatale konsekvenser for dyreverdenen. Foreningen peger på, at dyr tiltrages affald og ofte dør en langsom død efter at være blevet viklet ind eller fanget. Sidste år håndterede beredskabet 541 sager om dyr, der kom til skade i affald. Samtidig sikrede Carolina Hurricanes mesterskabet i NHL, og i Holstebro skal den gamle sygehusgrund omdannes til en bydel, hvilket betyder lukning af et asylcenter.

Read more »

Nicolai Tangen advarer: Topchefer, der ikke forstår AI, bør fyresNicolai Tangen, chef for den norske oliefond,ftertænker i et nyt interview, at AI vil forandre samfundet og finansmarkederne radikalt. Han advarer mod et folkeligt oprør og kræver, at ledere forstår teknologien - ellers bør de væk. AI vil medføre større kursudsving, men kan også trykke på inflation og renter.

Read more »

Ny hovedpine for Pia Olsen Dyhr: SF-top ramt af ny intern kriseSF håbede at lægge sagen bag sig, men mandagens møde peger i den modsatte retning.

Read more »