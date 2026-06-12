Intern krig i SF: Lotte Kofoed kræver undskyldning fra Pia Olsen Dyhr på Folkemødet

SF-rådmand Lotte Kofoed kræver en undskyldning fra partiformanden efter genansættelsen af Thomas Nystrøm, der tidligere er blevet beskyldt for seksuel krænkelse. Konflikten kulminerer på Folkemødet.

En intern magtkamp i Socialistisk Folkeparti (SF) er eskaleret kraftigt de seneste dage, og den kulminerer i dag på Folkemødet på Bornholm. På den ene side står SF-rådmanden Lotte Kofoed , der kræver en offentlig undskyldning fra partiformand Pia Olsen Dyhr .

På den anden side står formanden med sin nyansatte personlige rådgiver, Thomas Nystrøm, som Kofoed beskylder for at have krænket hende seksuelt. Balladen lægger et markant pres på Pia Olsen Dyhr, som indtil nu kun har forholdt sig til sagen gennem skriftlige citater. Så snart hun sætter foden i Allinge, vil hun blive tvunget til at svare på spørgsmålene ansigt til ansigt.

Baggrunden for konflikten er, at Thomas Nystrøm i 2020 forlod sin stilling som chefrådgiver i SF efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Lotte Kofoed fortæller, at hun blev krænket af Nystrøm på et landsmøde i marts 2020, hvor han ifølge hende udsatte hende for en uacceptabel berøring på dansegulvet. Kofoed kontaktede dengang partiets ledelse, hvilket førte til en intern undersøgelse.

Et halvt år senere forlod Nystrøm partiet, men SF valgte dengang ikke at oplyse offentligheden om årsagen til hans afgang. Nu, flere år senere, har Pia Olsen Dyhr ansat Nystrøm som sin personlige rådgiver i økonomiministeriet, hvilket har fået Kofoed til at rejse sagen igen. Thomas Nystrøm har selv udtalt sig om sagen i et Facebook-opslag fredag morgen.

Han skriver, at han tidligere havde haft et intimt forhold til Lotte Kofoed, og at han efter landsmødet i 2020 blev forelagt, at han havde udsat hende for en helt uacceptabel berøring på dansegulvet. Selom han ikke selv erindrer hændelsen, har han ingen grund til at tro, at den ikke er rigtig. Derudover har han indrømmet to andre sager: en upassende sms til en ansat og et klap bagi på en anden til en fest.

Nystrøm skriver, at han er flov og skamfuld over sin opførsel, men han fortsætter tilsyneladende som rådgiver i ministeriet. Pia Olsen Dyhr udtalte sig fredag på Folkemødet og sagde, at hun tilbage i 2020 tog krænkelserne alvorligt, og at Nystrøm derfor fratrådte. Hun understregede, at der her seks år senere er tale om en anden situation, hvor rådgiveren har undskyldt og ændret sin adfærd. Desuden oplyste hun, at SF har været i dialog med Kofoed efter ansættelsen.

Kofoed er ikke tilfreds med dette svar og kræver en direkte undskyldning fra formanden. Hun vil være til stede under Dyhrs tale på Folkemødet fredag eftermiddag i håb om at få en offentlig beklagelse. Lotte Kofoed er rådmand for SF på Frederiksberg, hvor hun er formand for Kultur og Fritid. Hun blev valgt til kommunalbestyrelsen i 2021 og genvalgt ved valget sidste år.

Hun er 39 år, født i Hadsund, uddannet administrationsøkonom og har en professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Hun bor på Frederiksberg med sin ægtefælle, der er transperson. Denne sag har sat fokus på, hvordan politiske partier håndterer krænkelsessager, og om der er plads til forsoning og anden chance i politik. Folkemødet forventes at blive scenen for en dramatisk konfrontation, der kan få konsekvenser for hele SF's interne balance





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