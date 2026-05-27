Intensiv træning kan gøre dit hjerte 20 år yngre - selv i 50'erne

En ny undersøgelse fra University of Texas viser, at regelmæssig intensiv træning kan vende aldringstegn i hjertet. Deltagere i 50'erne opnåede hjerter som 20-årige efter to års målrettet træning.

Hvis du tror, at dit hjerte uundgåeligt forringes med alderen, så tro om igen. En ny undersøgelse fra University of Texas viser, at selv mennesker i 50'erne med en stillesiddende livsstil kan gøre deres hjerte markant yngre - helt op til 20 år - gennem regelmæssig intensiv træning .

Forskerne bag studiet har identificeret et biologisk smuthul, der kan vende aldringstegn i hjertet, og resultaterne kan få stor betydning for forebyggelse af hjertesygdomme. Studiet omfattede almindelige mennesker, ikke eliteatleter. Deltagerne var i gennemsnit 50 år og havde tydelige tegn på begyndende aldring af hjertet samt en begrænset motionsmængde i hverdagen. Forskerne delte dem op i to grupper.

Den ene gruppe fortsatte med let motion som udstrækning og yoga, mens den anden gennemførte et intensivt og nøje planlagt træningsprogram. Programmet bestod af fire til fem træningspas om ugen med en kombination af længere udholdenhedstræning og hårde intervalpas, hvor pulsen blev presset tæt på maksimum. Især den såkaldte 4×4-model viste sig effektiv: fire minutters hårdt arbejde efterfulgt af tre minutters restitution, gentaget fire gange. Efter to år var resultaterne slående.

Målinger viste, at hjertet hos flere af deltagerne i den intensive gruppe fungerede som hjerter hos personer, der var omkring 20 år yngre. Elasticiteten i hjertemusklen var forbedret, og hjertet kunne pumpe blod mere effektivt. Ifølge forskerne var det især regelmæssigheden og intensiteten, der gjorde forskellen. De understreger, at tidsvinduet for at opnå denne effekt lukker med alderen.

Efter 65-årsalderen mister hjertet gradvist sin evne til at genvinde elasticitet, hvilket betyder, at det biologiske vindue langsomt lukker sig. Derfor er det vigtigt at starte i tide. Forskerne håber, at resultaterne kan ændre måden, vi ser på aldring og forebyggelse af hjertesygdomme. I stedet for at acceptere et uundgåeligt forfald viser studiet, at vi aktivt kan påvirke vores hjertes sundhed gennem målrettet træning.

For danskere, der lever et stillesiddende liv, er budskabet klart: Det er aldrig for sent at begynde, men jo før desto bedre. En investering i intensiv træning i 50'erne kan give et hjerte, der føles 20 år yngre - og dermed markant reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme senere i livet





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Træning Hjertealdring 4X4-Model Sundhed Forebyggelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny forskning viser: Forældre bør overveje aldersforskel mellem børnEt amerikansk studie har undersøgt sammenhængen mellem fødselsrækkefølge og over 150 sygdomme. Det fandt, at førstefødte statistisk set har større sandsynlighed for at udvikle psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, mens den yngre søskende har større risiko for at få infektioner, mave-tarmproblemer, migræne og stofmisbrug.

Read more »

USA's justitsministerium sagsøger UCLA for antisemitismeDet amerikanske justitsministerium har anlagt sag mod University of California, Los Angeles, for angiveligt at have tolereret et fjendtligt miljø for jødiske og israelske studerende i strid med borgerrettighedsloven Title VI. Sagen er en del af en række juridiske skridt fra Trump-administrationen efter Hamas-angrebet i oktober 2023.

Read more »

– men det kan blive 'mareridtsscenarie' for hamEt republikansk primærvalg i Texas kan få alvorlige konsekvenser for partiet.

Read more »