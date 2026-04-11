Intense forhandlinger mellem USA og Iran om atomprogrammet i Islamabad

Forhandlinger mellem USA og Iran om Irans atomprogram er i fokus i Islamabad. Usikkerhed om dagsordenen og spørgsmålet om uranberigelse er de største udfordringer. En mulig aftale skal sikre, at Iran ikke kan bruge beriget uran militært.

Fra amerikansk side deltager vicepræsident J.D. Vance, særlige udsending Steve Witkoff og Trumps svigersøn Jared Kushner i forhandlingerne. Iran erne har ikke officielt meldt ud, men ifølge anonyme kilder rapporterer flere medier, at parlamentsformand Bagher Ghalibaf leder Iran s delegation. Forhandlingsgrundlaget er endnu ikke helt klart, og der er forvirring omkring, hvilke punkter der reelt skal forhandles.

Den seneste udvikling inkluderer en 15-punktsplan fra USA, der blev beskrevet som 'maksimalistisk og ulogisk', mens Irans 10-punktsplan blev afvist af USA som 'skrald og ønskeliste'. Alligevel forventes disse punkter at danne grundlag for lørdagens forhandlinger i Islamabad. Usikkerheden omkring dagsordenen understreger de komplekse udfordringer, som parterne står overfor. En af de centrale udfordringer er, hvad der præcist skal forhandles om, hvilket kompliceres yderligere af uenighed om detaljerne i de præsenterede planer. Det er uklart, hvilke punkter der endeligt vil blive drøftet, og der er spekulationer om, hvorvidt den lækkede version af Irans 10-punktsplan er den, der reelt er på bordet. J.D. Vance har afvist den offentliggjorte version og beskrevet den som en 'tilfældig' lækage. Irans position ser ud til at være stærk, hvis krigen skulle slutte nu. Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, har været en central figur under konflikten og fastholder, at Irans atomprogram udelukkende er fredeligt. En af de største knaster er spørgsmålet om Irans berigelse af uran. USA kræver et totalt stop for iransk berigelse af uran, mens Iran insisterer på retten til at berige uran til fredelige formål. Dette er kernepunkt fire i Irans 10-punktsplan, der angiver 'accept af Irans ret til at berige uran'. Eksperter peger på, at et kompromis kunne være inden for rækkevidde, hvor berigelsen af iransk uran begrænses både i mængde og kvalitet. Dette ville give begge parter mulighed for at fremstille det som en sejr. USA kunne fastholde, at de har stoppet berigelse af uran til militært brug, mens Iran kan hævde at have bevaret retten til civilt brug. Forhandlingerne om Irans atomprogram var allerede i gang, da de første missiler blev affyret mod Iran i slutningen af februar. En aftale, der sikrer, at Iran på ingen måde kan bruge det berigede uran militært, vil være afgørende. Amerikanerne forventes at kræve massiv international kontrol, begrænsninger på uranberigelse og eksport af det eksisterende uran. Det var også en del af kompromisserne i atomaftalen fra 2015. Yderligere erklærede mål fra Trump var at ødelægge Irans missilprogram.





