Innovationsfond investerer 31,2 mio. kr. i banebrydende hjernekræftbehandling

Et dansk ledet forskningsprojekt, PRE-BREACH, har modtaget en stor investering til at udvikle en ny form for stråleterapi, der kan krydse blod-hjerne-barrieren og behandle glioblastom, en aggressiv form for hjernekræft.

Et banebrydende forskningsprojekt, PRE-BREACH, har sikret sig en betydelig investering på 31,2 millioner kroner fra Innovationsfonden . Projektet, der ledes af den danske biotekvirksomhed PreTT ApS, har til formål at udvikle en revolutionerende form for stråleterapi , der kan overvinde en af de største udfordringer inden for behandling af hjerne kræft : blod-hjerne-barrieren.

Glioblastom, den aggressive kræftform, som projektet fokuserer på, er kendt for sin dårlige prognose, hvor desværre 75-80% af patienterne dør inden for to år efter diagnosen. Den komplekse placering af tumoren i hjernen gør kirurgisk fjernelse vanskelig, og traditionel ekstern stråling kan være begrænset i sin effektivitet. Den primære hindring for mange behandlinger er dog blod-hjerne-barrieren, en naturlig beskyttelsesmekanisme, der forhindrer de fleste lægemidler og behandlinger i at nå tumoren.

PRE-BREACH-projektet er baseret på en innovativ kombination af flere teknologiske fremskridt, der tilsammen udgør en terapeutisk platform med potentiale til at levere stråling med hidtil uset præcision. Kernen i denne platform er en specialdesignet antistof-teknologi, der er i stand til aktivt at krydse blod-hjerne-barrieren – en bedrift, der hidtil har været en stor udfordring inden for hjernekræftbehandling.

Dette antistof er ikke blot i stand til at passere barrieren, men binder sig også selektivt til en receptor, der er stærkt til stede på tumorcellerne. Denne målrettede binding sikrer, at den radioaktive komponent frigives direkte på tumoren, hvilket minimerer strålingseksponeringen af det omkringliggende sunde hjernevæv. Ved at anvende en korttrækkende, men yderst potent strålingstype, kan kræftcellerne dræbes med ekstrem præcision, samtidig med at skaden på det raske hjernevæv reduceres til et minimum.

Denne tilgang repræsenterer et markant skift i paradigmet for stråleterapi, hvor præcision og sikkerhed er i højsædet. Natalia Herrero Alvarez, CEO i PreTT, understreger virksomhedens mission: at udnytte det fulde potentiale af radioterapi med præcision uden kompromis. Projektets innovative tilgang adskiller målretningen mod kræftceller fra selve transportmekanismen, hvilket forventes at forbedre både tolerabiliteten af behandlingen og dens terapeutiske effekt. Dette er særligt vigtigt i behandlingen af glioblastom, hvor patienterne ofte oplever betydelige bivirkninger af traditionelle behandlingsformer.

Ved at levere strålingen direkte til tumorens kerne gennem blod-hjerne-barrieren, håber forskerne at kunne opnå et mere effektivt og lokalt angreb på kræftcellerne. Investeringen fra Innovationsfonden er afgørende for at bringe denne teknologi fra laboratoriet og ud til patienterne. Succes med PRE-BREACH-projektet vil ikke blot bane vejen for en sikrere og mere effektiv behandling af glioblastom, men også potentielt forbedre overlevelsesraten og livskvaliteten for patienter, der lider af denne frygtelige sygdom.

Derudover vil projektet styrke Danmarks position som et internationalt centrum for innovation inden for kræftbehandling og medicinsk forskning. Det er et vigtigt skridt fremad i kampen mod hjernekræft og et lyspunkt for de mange patienter og familier, der påvirkes af denne sygdom





