Inger Støjberg kritisk over for ny regering og udlændingepolitik

Inger Støjberg er hård i kritikken af ny regering, når det gælder udlændingepolitikken. Hun er bekymret over, at regeringen ikke interesser sig for udlændingepolitik og at der bliver noget at få samlet op på.

Inger Støjberg er hård i kritikken af ny regering, når det gælder udlændingepolitik ken. Formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg , er kritisk over for valget af Morten Bødskov som udlændingeminister i den nye regering.

Hun henviser til, at udlændingepolitikken fyldte meget lidt i regeringsgrundlaget og tror, at der vil blive en de facto lempelse af udlændingepolitikken. Inger Støjberg er bekymret over, at regeringen ikke interesser sig for udlændingepolitik og at der bliver noget at få samlet op på. Hun sammenligner situationen med pausefisk, der blev sendt i tv, da hun var ung.

Hun er også kritisk over for Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussens udtalelser om udlændingepolitikken og mener, at de ser i den forkerte retning. Inger Støjberg er en af de mest kritiske stemmer over for ny regering og udlændingepolitikken





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Inger Støjberg Morten Bødskov Udlændingepolitik Regeringsgrundlag Pausefisk

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