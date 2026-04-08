Ingeniør i FMI: En karriere fyldt med udfordringer og udviklingsmuligheder

Rune, ingeniør i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), fortæller om de spændende og udfordrende opgaver, der venter ingeniører i Forsvaret. Han fremhæver især de mange muligheder for at videreuddanne sig og udvikle sig fagligt.

Rune fremhæver de mange muligheder, der findes for at udvikle sig fagligt og personligt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ( FMI ). Han fortæller om den unikke kombination af udfordrende opgaver, fleksibilitet og et meningsfuldt formål, som han finder i sit job som ingeniør. Rune, der har en baggrund som diplomingeniør i transport, logistik og mobilitet fra DTU, og som tidligere har arbejdet i Forsvaret , er begejstret for den dynamik og de udviklingsmuligheder, FMI tilbyder.

Han fremhæver især de frie rammer og den store plads til at udfolde sin nysgerrighed, samt den anerkendelse, han føler som medarbejder, uanset om man er nyuddannet eller har mange års erfaring.\Rune fortæller om de mange opgaver, som FMI's ingeniører står overfor i deres arbejde med at sammensætte udstyr og teknologi til støtte for de danske soldater. Han beskriver, hvordan ingeniørerne er afgørende for at få Forsvarets tekniske maskineri til at fungere effektivt. Opgaven spænder bredt, fra idé og konceptualisering til indkøb, idriftsættelse og vedligeholdelse, og involverer alt fra avancerede våbensystemer til simple, men essentielle løsninger som nedvaskningsanlæg for flymekanikere. Rune er stolt af at have været med til at designe det komplette nedvaskningsanlæg, der kan pakkes ned i en container og medbringes til missioner i udlandet. Han fortæller også om et konkret projekt, hvor FMI's ingeniører har bygget en container-baseret lejr for 1.200 personer i Letland, hvilket forbedrede soldaternes forhold markant. FMI's ingeniører arbejder på tværs af tre kapacitetscentre – Luft, Land og Vand – og Rune er netop skiftet fra Land til Luft, hvor han nu arbejder med at styrke det danske droneforsvar. Arbejdet indebærer at afdække markedet for at finde de bedste løsninger til at beskytte danske soldater mod droner og fremtidssikre det danske luftrum. Det kræver en konstant indsats for at holde trit med den teknologiske udvikling og sikre, at Forsvaret er rustet til at møde nye trusler.\En af de væsentligste fordele ved at arbejde i FMI, ifølge Rune, er muligheden for løbende at videreuddanne sig. Han fremhæver den igangværende samarbejdsaftale med DTU om videreuddannelseskurser, især rettet mod ingeniører i Forsvaret. FMI støtter også sine medarbejdere i at gennemføre en erhvervs-ph.d. Rune understreger, at ingeniørernes opgave er at matche de militære behov med markedets muligheder og integrere udstyr og teknologi på den mest optimale måde. Dette kræver kommunikation på tværs af fagområder og en konstant vilje til at lære nyt. Han beskriver arbejdsmiljøet som både komplekst og krævende, men også spændende og givende, med masser af muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt. Rune pointerer, at han oplever et formål, der går ud over blot at tjene penge, og han fremhæver den fleksibilitet, der giver mulighed for at præge sin egen hverdag. Han savner ikke det private erhvervsliv, som han ellers havde forsøgt sig i, men finder i FMI en arbejdsplads, der matcher hans ønsker og forventninger





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »