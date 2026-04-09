Influentnævnets Fremtid Usikker: For få tilmeldinger og manglende klager

Influentnævnet, der skulle sikre etisk ansvarlighed blandt influencere, kæmper med få tilmeldinger og manglende klager i dets første år. Dansk Journalistforbund, der finansierer nævnet, er skeptiske over for at investere yderligere midler, indtil nævnet har vist sin effektivitet.

Det er ikke tilfredsstillende, at blot omkring 200 influencere har valgt at tilmelde sig det såkaldte Influentnævn, som blev lanceret sidste år med det formål at sikre overholdelse af retningslinjerne for etisk ansvarlige influencere. Det udtalte Camilla Mehlsen, medieanalytiker og medlem af nævnet, i forbindelse med årsdagen for nævnets etablering. Allan Boye Thulstrup, forperson i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation (DJ), er tilbøjelig til at give hende ret i denne vurdering.

Han tilkendegiver overfor Journalisten: ”Jeg havde også håbet på flere tilmeldinger.” Samtidig kom det frem onsdag, at Influentnævnet i dets første leveår hverken har modtaget klager eller selv taget sager op. Allan Boye Thulstrup påpeger, at dette kan skyldes forskellige faktorer. Han forklarer: ”Det kan enten være et resultat af for få tilmeldte, eller at de tilmeldte ikke er dem, der har størst behov for tilsyn, da de i forvejen udviser ansvarlig adfærd. Men det kan ligeledes indikere, at der ikke er noget reelt behov.”\I øjeblikket er det DJ, der finansierer nævnet. Allan Boye Thulstrup oplyser, at forbundet hidtil har bevilget i alt 810.000 kroner til at etablere og drive nævnet. Han estimerer, at disse midler vil dække udgifterne frem til udgangen af 2026 og sandsynligvis et stykke ind i 2027. På spørgsmålet om, hvorvidt DJ's medlemmer får valuta for pengene, svarer Allan Boye Thulstrup: ”Hvis vi når til det punkt, at alle midlerne er brugt uden at have truffet en eneste afgørelse i nævnet, vil jeg mene, at svaret er nej.” Han understreger dog, at Influentnævnet er et pilotprojekt, som er skabt fra bunden, og at sådanne initiativer altid er udfordrende. Allan Boye Thulstrup uddyber: ”Vi har endnu ikke fastsat kriterier for, hvad der udgør en succes. Men det er indlysende, at der skal træffes afgørelser, før vi kan afgøre, om retningslinjerne er hensigtsmæssige.” DJ's forperson tilføjer, at hovedbestyrelsen skal tage stilling til yderligere bevillinger, når de eksisterende midler er opbrugt. Allan Boye Thulstrup siger: ”Jeg har endnu ikke taget stilling til dette spørgsmål. Det afhænger af udviklingen det næste år.”\I Politiken fremsatte nævnsmedlem Camilla Mehlsen onsdag et ønske om øgede ressourcer for at udbrede kendskabet til nævnet. Også Caroline Heide-Jørgensen, juridisk forperson for Influentnævnet, gav udtryk for, at nævnet – som hun beskriver overfor Journalisten som ”lidt underdrejet” – har brug for øgede ressourcer til at føre tilsyn effektivt. Allan Boye Thulstrup afviser dog, at forbundet på nuværende tidspunkt er klar til at investere yderligere midler i projektet. Han præciserer: ”DJ har afsat de ressourcer, vi har. Derfor vil finansieringen skulle komme fra andre kilder, hvis der skal gøres mere i øjeblikket.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onkel Vanja på Det Kongelige Teater: Et moderne blik på klassikerenDet Kongelige Teater præsenterer en nyfortolkning af Anton Tjekhovs 'Onkel Vanja' med Nicolas Bro i hovedrollen. Instruktør Yana Ross bringer et moderne perspektiv til den klassiske fortælling om længsel, frustration og håbet om en bedre fremtid.

Regeringsdannelse: Løkke udtrykker skepsis over for rød regeringEfter to ugers regeringsforhandlinger er dannelsen af en ny regering fortsat usikker. Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, udtrykker bekymring over for en rød regering og ønsker en regering hen over midten.

Fremtidens Ph.d.-uddannelse: Balance mellem forskning og erhvervsliv?Debatten om ph.d.-uddannelsens fremtid raser. En ny undersøgelse viser, at mange ph.d.-studerende ønsker en karriere inden for akademia, mens andre ser muligheder i erhvervslivet. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) kommer med anbefalinger. Hvordan balancerer vi forskningsdybde og erhvervsrelevans?

Ungarn i krydsfeltet: Valget, Orbán og Europas fremtidDet kommende valg i Ungarn er afgørende for Europas fremtidige handlekraft og sammenhold. Viktor Orbáns indflydelse udfordres, mens han samtidig fortsætter med at udnytte sin magtposition. Analysen dykker ned i historien, de aktuelle udfordringer og de mulige konsekvenser for EU.

Kan Magyar sende chokbølger gennem Europa?Parlamentsvalget i Ungarn kan ændre Europas fremtid. Péter Magyar, en 45-årig politiker, kan vælte Viktor Orbáns 16 år lange styre, men hans politiske planer er fortsat uklare, hvilket skaber både håb og usikkerhed i Europa.

Bureaukrati-kritik: Fødevarestyrelsen reagerer på gårdmejerists klage over reglerEn gårdejers bekymringer over bureaukrati i forbindelse med produktion af gedemælksoste får Fødevarestyrelsen til at reagere. Styrelsen erkender forskelle i fortolkningen af EU-regler og fokuserer på fødevaresikkerhed. Der arbejdes på regelforenkling.

