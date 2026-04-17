Industriens Pension lancerer landets første sundhedsordning for pensionister

Industriens Pension revolutionerer pensionsmarkedet ved at tilbyde en kollektiv sundhedsordning til sine pensionister fra 1. juni 2026. Ordningen, udviklet i samarbejde med Dansk Sundhedssikring, sikrer op mod 40.000 pensionister adgang til bred sundhedsfaglig hjælp, inklusive behandling af fysiske og mentale helbredsproblemer, samt dækning af aldersrelaterede sygdomme.

Industriens Pension tager et skridt ind i fremtiden for pensionsydelser ved som det første pensionsselskab i Danmark at introducere en kollektiv sundhedsordning specielt designet til pensionister. Dette markante initiativ, udviklet i tæt samarbejde med Dansk Sundhedssikring, sikrer, at op mod 40.000 pensionister får adgang til et omfattende sundhedstilbud. Tidligere var sådanne fordele ofte begrænset til individuelle tilkøb, men nu bliver de en integreret del af selve pensionsordningen, hvilket markerer et paradigmeskifte i, hvordan sundhedstilbud integreres i pensionistlivet.

Historisk set har sundhedsordninger været tæt knyttet til arbejdslivet, og mange af de praktiske fordele, der gav hurtig adgang til behandling og rådgivning, forsvandt ofte ved pensionering. Denne nye ordning vender billedet på hovedet. Pensionister får nu mulighed for hurtigere udredning, behandling og genoptræning, når helbredsproblemer opstår. Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension, understreger, at ordningen er skabt for at tilbyde tryghed i en livsfase, hvor behovet for sundhedshjælp typisk stiger. Ordningen omfatter både fysiske og mentale helbredsudfordringer og inkluderer adgang til sundhedsfaglig rådgivning, hvilket adresserer en bred vifte af behov hos den ældre befolkning.

Den nye sundhedsordning er omhyggeligt udformet til at imødekomme de specifikke udfordringer, mange ældre står overfor. Dette inkluderer udbredte problemer med ryggen, knæ, hofter og skuldre. Udover disse generelle helbredsudfordringer giver ordningen adgang til et bredt spektrum af specialistydelser, såsom adgang til speciallæger, scanninger, operationer og den nødvendige genoptræning. Pensionister kan også finde hjælp hos en række fagpersoner, herunder fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer, hvilket sikrer en holistisk tilgang til sundhed. Desuden dækker ordningen en række aldersrelaterede sygdomme, som eksempelvis demens, knogleskørhed og øjenlidelser som grå og grøn stær, hvilket bidrager til at forebygge og behandle sygdomme, der ofte påvirker ældre.

Implementeringen af denne innovative aftale sker den 1. juni 2026, hvor den vil blive en fast bestanddel af standardproduktet for alle pensionister hos Industriens Pension. Denne omfattende ændring betyder, at en betydelig gruppe af ældre danskere fra næste år vil opleve en markant lettere adgang til sundhedstilbud, som tidligere kun var tilgængelige for dem, der havde særlige forsikringsordninger eller foretog ekstra tilkøb. Initiativet understreger en voksende tendens inden for pensionssektoren, hvor der i stigende grad fokuseres på at tilbyde helhedsorienterede løsninger, der understøtter pensionisternes trivsel og livskvalitet gennem hele deres pensionisttilværelse.





