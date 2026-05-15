Industrial Automation: The Future of Manufacturing

In the era of Industry 4.0, the integration of IT and OT is crucial for the development of software-based automation solutions. This shift towards open standards and agile development methodologies enables companies to achieve greater independence, lower costs, enhanced cybersecurity, and increased efficiency. By embracing open SDA, manufacturers can also attract young talent, who prefer working with modern technologies and prefer to work with ongoing updates and incremental improvements.

I en tid, hvor det og OT smelter sammen, tager den industrielle automation det bedste fra begge verdener: OT-paradigmets fokus på robusthed, levetid og maksimal uptime kombineret med it-paradigmets fokus på hurtig opdatering, implementering og integration.

Flemming Stordal Hansen fra Schneider Electric arbejder med at udvikle softwarebaserede automationsløsninger, hvor integration mellem IT og OT er i fokus. Illustration: Jeppe Carlsen. Den tid er forbi, hvor det alene handlede om, hvor mange emner den enkelte maskine kunne producere pr. time. Ligesom i bilindustrien er det ikke hardwaren, der gør forskellen.

Værdiskabelsen ligger i softwaren. Det handler om sensordata, der kan optimere vedligehold, om maskinlæring, om cloudteknologi, om integration med andre virksomhedssystemer og meget mere. Både maskinbyggerne og deres slutkunder begynder at kunne se begrænsningerne i proprietære PLC-løsninger fra kendte leverandører. Nu er det software, der står i centrum, og det er åbne standarder, der giver den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne integrere nye teknologier fremadrettet.

Dataopsamling fra de enkelte maskiner i en produktionslinje gør det muligt at monitorere udstyret og gennemføre vedligehold og udskifte komponenter baseret på deres konkrete tilstand. Det åbner mulighed for optimering af bl.a. performance og energiforbrug. Med en åben, softwarecentrisk tilgang til automation bliver den type ydelser meget nemmere at etablere end i den klassiske PLC-baserede verden.og mulighed for at udvikle nye digitale serviceydelser baseret på data og maskinlæring.

Deres slutkunder får en større fleksibilitet, når det gælder valg af leverandører, og mulighed for at integrere deres automation med andre applikationer, der har forbindelse med og indflydelse på produktionsmiljøet. Det kunne f.eks. være bygningsautomation, vejrdata o.l. Når man lægger de lukkede PLC-systemer bag sig, opnår man ikke blot større uafhængighed af leverandører, lavere omkostninger, øget cybersikkerhed og større effektivitet. Virksomheder, der vælger den åbne SDA-vej, får også markant nemmere ved at tiltrække unge ingeniør- og programmørtalenter.

De unge vil ikke hænge fast i en 50 år gammel automationsmodel. I deres verden er PLC-programmering ikke det mest ’sexede’, der findes. De vil arbejde med Linux, docker, containere, virtualisering og lignende teknologier fra it-verdenen. Og i stedet for at starte fra bunden hvert tiende eller tyvende år vil de arbejde med løbende opdateringer og inkrementelle forbedringer præcis som i moderne it-systemer.

Den er helt afgørende for at bygge bro over kløften mellem it og OT. Den gør det muligt at implementere det bedste fra begge verdener sammen, dvs. OT-filosofierne omkring levetid, effektivitet og stabilitet og it-verdenens fokus på agilitet, kontinuerlig forbedring, stærk sikkerhedsarkitektur og hurtig integration. Åben SDA giver virksomhederne mere forretningsværdi, og samtidig maskinbyggerne nye kort på hånden, når det gælder fremtidssikring og skalerbarhed.

Kort sagt: Alle vinder, når maskinerne bliver smartere, og de industrielle produktionsmiljøer mere intelligente, fleksible og up to date





