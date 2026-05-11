Indirekte forhandlinger mellem USA og Iran afsluttes uden aftale

Den direkte kontakt mellem USA og Iran har været begrænset siden krigen begyndte, og udformningen af en mulig aftale står fortsat i forgrunden. Det iranske svar insulinavis mod USAs seneste forslag indeholder krav om opretholdelse af sikkerhed i regionen og Libanon, mens USA kræver af Iran, at man stopper med at fortsætte atomforsøg og fjerner beriget uran.

På trods af flere ugers indirekte forhandlinger lader det fortsat ikke til, at USA og Iran er ved at nærme sig hinanden. Sent i går aftes, dansk tid, skrev Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, at han har læst iranernes svar på det seneste amerikanske forslag til afslutningen på krigen, og at han ‘ikke kan lide’ det.

Det er uvist, hvad det amerikanske forslag – og det iranske modforslag – helt konkret indeholder. Talsmanden for det iranske udenrigsministerium, Esmaeil Baghaei, sagde mandag morgen at en del af Irans krav er ‘en afslutning på krigen, ophævelse af den amerikanske blokade og ‘pirateri’, samt frigivelse af iranske aktiver’.

– Sikker passage gennem Hormuzstrædet og etablering af sikkerhed i regionen og Libanon var andre krav fra Iran, som betragtes som et generøst og ansvarligt tilbud for regional sikkerhed, sagde den iranske talsmand. Donald Trumps afvisning af det iranske svar indeholdt ikke yderligere detaljer. I et tidligere opslag har han anklaget Iran for at have ‘spillet spil’ med USA i næsten 50 år....

På CBS News, hvor den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde, at de har ‘opnået meget’ med krigen mod Iran, men at den ‘ikke er slut’. Irans atomanlæg skal stadig ‘demonteres’, sagde Netanyahu og afviste ikke militær handling for at fjerne beriget uran fra landet..





