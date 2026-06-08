Indbrud, drabssag og vold: Flere hændelser på tværs af Vestjylland

Flere politimæssige hændelser er sket på tværs af Vestjylland, herunder indbrud i en tømmerhandel, en kompleks drabssag med flere sigtede og en voldshændelse ved en fest. Der er også nyheder om Christian Eriksens karriere, vejudfald og udsolgt musikfestival.

Lørdag natten var der indbrud i en tømmerhandel ved Øster Hjerm Bygningsartikler tæt på Hjerm mellem Struer og Holstebro. Ifølge politiet brød tre mænd ind ved at ødelægge to indgangsdøre.

Videoovervågning från stedet viste, at en af gerningsmændene, en 28-årig mand fra Lem ved Ringkøbing, var 'en ven af huset', hvilket gjorde ham lettere identificerbar for politiet. Politiet påbegyndte derfor en咧嘴ud til hans bopæl, og alle tre mænd på henholdsvis 28, 20 og 30 år er nu sigtet for tyveri. Sagen erlektuel.

I en anden如何处理 sag har Midt- og Vestjyllands Politi anholdt en 17-årig dreng, der nu er sigtet for at have dræbt en 21-årig kvinde med en kniv eller tilsvarende spids genstand ved en dato i november 2025. Efter godt to måneders efterforskning blev drengen, der pågerningstiden var 16 år, anholdt den 25. juni 2025 og dagen efter varetægtsfængslet.

Ifølge anklagerne fik to mænd på henholdsvis 20 og 25 år den unge dreng til at begå drabet, og de er derfor også tiltalt som medgerningsmænd. Den 20-årige er varetægtsfængslet og har kæret sin varetægtsfængsling, mens den 25-årige ikke er varetægtsfængslet, fordi han afsoner en anden dom. Første retsdag i den komplekse sag er planlagt til den 19. november 2026, med sidste retsdag den 2. februar 2027.

I tredjefælles sag opstod der en konflikt på Højbjerg Byvej i Rødkærsbro lørdag aften, hvor en fest for en gruppe rumænere udartede sig. En 29-årig mand, som var utilfreds med den høje musik, gik til angreb med en kniv, efter han mente gruppen ikke skruede nok ned. Det førte til et tumult, hvor en person fik et snitsår i højre hånd. Gerningsmanden blev anholdt samme aften og løsladt søndag formiddag.

Han er nu sigtet for vold af særlig grov karakter, da politiet ikke ser tegn på drabsforsøg. På sportsfronten skrev TV MIDTVESTs sportskommentator Dan Hirsch Sørensen, at Christian Eriksens fodboldkarriere nu er slut, efter at den danske stjerne igen faldt om på banen i en landskamp søndag. Kommentatoren understreger, at der er ting, der er meget vigtigere end fodbold. Der er ingen detaljer om Eriksens nuværende tilstand eller fremtid, men begivenheden er et klart punktum for hans karriere.

På transportområdet er der uhygge på Holstebromotorvejen syd for Aulum ved Sinding, hvor tabte metaldele på vejen har spærret venstre vejspor. Reporter Ronni Burkal Elkjær fra TV MIDTVEST oplyser, at det stadig er muligt at køre i højrebane, men trafikken er langsommere end normalt. I sociale nyheder påpeges, at sommerferien ikke er en lige større oplevelse for alle børn.

Ifølge direktør Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen lever i gennemsnit ét barn i hver klasse i fattigdom, og sommerferien minder dem om, at de ikke har samme muligheder som kammeraterne. Mødrehjælpen har modtaget ansøgninger fra 7.400 familier om økonomisk støtte til ferieoplevelser. Knap 80% af ansøgerne er enlige forsørgere, 62% er på offentlig forsørgelse, og 20% er i arbejdsrettede forløb. Endelig rockerThy Rock 2026, Nordvestjyllands største musikbegivenhed, med at være totalt udsolgt for tredje år i træk.

Festivalen, der afholdes den 26. -27. juni i Thisted, har solgt alle 12.500 billetter. Festivalleder Hans Peter Jarl Madsen udtrykker taknemmelighed for publikums støtte, men advarer mod at købe billetter fra private på nettet, da samme billet kan sælges flere gange og stregkoden kun virker en enkelt gang. Han opfordrer til kun at bruge Ticketmasters officielle hjemmeside, hvor billetter kan overdrages





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