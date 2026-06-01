Increase in Airbnb rentals in Kjellerup sparks debate

Several residents in Kjellerup have expressed interest in renting out their homes for longer periods on platforms like Airbnb. The city council is considering the proposal. The debate revolves around the potential impact on tourism, local businesses, and the need for regulation.

Skal det være lovligt at udleje sin bolig endnu mere på f.eks. Airbnb ? Ja, mener flere borgere - nej, mener brancheorganisation. Flere borgere i Kjellerup ønsker at leje deres bolig ud endnu mere.

Nu vil byrådet drøfte ønsket. Tue Frisk Petersen, TV2 ØJ-Spørgsmålet er nemlig, om det skaber øget omsætning og turisme, eller om det udkonkurrerer de lokale hoteller, campingpladser og kroer? Lene Schou fra Kjellerup mener det første. Derfor har hun spurgt Silkeborg Kommune, om de vil give dispensation, så hun kan leje sin bolig ud i 100 dage, frem for de nuværende 70 dage - en potentiel stigning på over 40 procent.

- Jeg kunne godt tænke mig at leje den ud nogle flere dage om året, hvor jeg ikke bruger den, fortæller hun. Lene Schou har både en gæstebog og lavet et ark med gode forslag til, hvad gæsterne kan opleve i området. Tue Frisk Petersen, TV2 ØJ- Jeg synes, det er en god idé at hæve antallet i de områder, der ikke er så tæt befolket.

Her i Kjellerup er det jo begrænset, hvor mange udlejningsmuligheder der er, siger Lene Schou. Hun tager 800-1000 kroner for hele huset, som har været booket af overnattende cyklister fra Østrig og Tyskland, unge mennesker, der skulle til bryllup og københavnere, der besøgte deres lokale familie. Flere borgere har efterspurgt en udvidelse, og derfor har Silkeborg Byråd taget sagen op. Nu skal forslaget så i offentlig høring, inden politikerne træffer en beslutning.

Det er dog ikke alle, der er lige vilde med ideen om flere udlejningsdage. - Jeg tænker, at man skulle undersøge, om der egentlig er et reelt behov først. Jeg kan ikke helt se behovet for at udvide, siger Jakob Beck Wätjen, som er formand for Horesta Midtjylland, brancheorganisationen for blandt andet hoteller, og direktør for Gl. Skovridergaard.

Han peger på flere mulige ulemper ved mere privatudlejning. Blandt andet risikoen for at skabe mere støj og gener for naboer. Jakob Beck Wätjen mener også, det kan være svært for kommunerne at kontrollere, om udlejer benytter sig af flere platforme og dermed udlejer dobbelt så meget, som reglerne siger. Lene Schou er enig i, at der skal være et loft for udlejning, især i de største danske byer, men deler ikke de samme bekymringer som Horesta.

- Der er jo aldrig nogen konkurrenter, der har brug for mere konkurrence. Så det, tænker jeg bare, er udbud og efterspørgsel, siger hun. Horesta Midtjylland påpeger, at der i forvejen er ulige vilkår mellem privat Airbnb-udlejning og virksomheders udlejning. - Moms-indberetning, fødevarekontrol, brandsikkerhed, indberetning til Danmarks Statistik, støtte til det danske turismesystem.

Det bør de vel også gøre ligesom os, mener Jakob Beck Wätjen. - Vi er jo ikke dækket på samme måde forsikringsmæssigt. Huset kan jo blive smadret, og så står jeg der og har ikke mulighed for at opkræve noget. Det har de jo, når det er erhvervsmæssig udlejning, siger hun.

Siden loven blev indført i 2019, har 20 kommuner valgt at give dispensation til 100 udlejningsdage. Blandt andet Favrskov og Herning kommuner. I sidste uge blev forslaget behandlet i Københavns Kommune. Her blev det nedstemt af et massivt flertal - kun Liberal Alliance, som havde stillet forslaget, stemte for.

Borgmester i Silkeborg Helle Gade (S) har ikke taget stilling til, om hun er for eller imod en udvidelse, men vil lade høringssvarene tale først. - Jeg synes, det er godt at høre den generelle befolkning, når nu vi måske vil ændre nogle krav. Campingpladser, vandrerhjem, vores hoteller, hvad de har af holdninger, både positivt og måske også negativt, siger hun. Lene Schou fra Kjellerup mener, behovet kan være forskelligt, alt efter hvor man bor.

Hvad siger du til det? - Det tror jeg godt, der kan være en pointe i. Det kan være anderledes i oplandsbyerne end inde i Silkeborg by, men rent lovgivningsmæssigt ved jeg ikke, om man kan differentiere inden for egen kommunegrænse, siger Helle Gade (S). Forsalget er endnu ikke sendt i høring, men det forventes at ske i denne uge, og vil være otte uger frem





