Ikast sikrer sejr i håndbold, mens brandvæsenet kæmper mod flere brande

Midtjyderne vandt en sikker håndboldkamp, mens brandvæsenet i Midtjylland havde travlt med flere brande. Samtidig hyldedes en håndboldstjerne, og der blev advaret om højt uv-indeks.

Midtjyderne sikrede sig en sikker 31-23-sejr over Horsens-holdet HH Elite lørdag eftermiddag. Sejren blev i høj grad grundlagt i første halvlegs sidste 13 minutter, hvor måltavlen gik fra 8-8 til pausestillingen 19-10.

Målvogter Amalie Milling var i topform og præsterede hele otte redninger i den gyldne periode, hvor hjemmeholdet også sendte et straffekast på stolpen og smed flere bolde væk. Landsholdskollega Julie Scaglione var i hopla i den anden ende og sendte syv bolde i nettet fordelt bredt ud over de første 30 minutter, hvorefter anden halvleg var en mere jævn omgang.

Ikast har vundet alle sine fire kampe i slutspillets gruppe 2 og kan senere lørdag få selskab af Odense Håndbold i top-2 og dermed DM-semifinalerne. Slår fynboerne Viborg HK på udebane, er avancement fra gruppen afgjort. Tilbage er i så fald kun at finde ud af, hvem der slutter et og to, og det bliver givetvis først afgjort, når Ikast næste lørdag gæster Odense i sidste spillerunde.

Midtjysk Brand & Redning har haft travlt lørdag eftermiddag, da to udeskure tæt på hovedhusene er gået i brand. Først opstod der brand i et udeskur på Tværgade i Karup, kort tid efter rykkede brandvæsnet ud på Amstrupvej i Vroue syd for Skive, hvor slukningen stadig er i gang. Udeskurene er helt udbrændte, og har stået op ad hovedhusene. Det har resulteret i, at flammerne har spredt sig til husene.

Værst er det i Vroue, hvor ilden har fået fat i taget og lavet skader. - Vi kæmper i øjeblikket med brand i læbæltet, men har rimelig kontrol over det, oplyser Lasse Clemensen, der er indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning. På Hagenstrupvej i Bjerringbro gik der lørdag eftermiddag ild i fyret, der stod i en kælder. Selvom beboeren handlede hurtigt og fik slukket for tilførslen af olie og slukket for strømmen, udviklede der sig røg i hele kælderen.

Det var så kraftigt, at der også udvendigt kom sodskader fra røgen, der fossede ud ad vinduerne. En konfirmand skulle lørdag eftermiddag ud på en køretur i Silkeborg i en veteranbil af mærket MG. Turen endte dog brat, da der gik ild i bilen. På Christian 8.s Vej i Silkeborg begyndte der at komme røg ud fra bilen, og chaufføren holdt ind til siden.

Her handlede chaufføren hurtigt og fik anskaffet sig to kander vand fra Sunset Boulevard, som kunne slukke de flammer, der nu var opstået. Håndboldspiller Nikolaj Markussen siger efter denne sæson farvel til karrieren som professionel, når hans kontrakt udløber med TTH Holstebro. Fredag aften spillede den tidligere landsholdsstjerne sin potentielt sidste kamp på hjemmebane. Derfor blev han efter opgøret hyldet med taler og hilsner på en aften, der føltes lidt speciel for den 37-årige venstre back.

Lørdagens uv-indeks topper med op til 5. Derfor er det en særdeles god idé at beskytte sig mod solens stråler, hvis man befinder sig i længere tid ude i middagssolen. Har seks ud af ti danskere hudtype 1 eller 2, hvilket er de hudtyper, der lettest bliver solskoldet i sommerens høje uv-stråling. For begge hudtyper gælder det, at man risikerer solskoldning ved et uv-indeks på tre, hvis man befinder sig ude i solen i 40 til 55 minutter uden solbeskyttelse.

Kate Christina Fogtmann vil nu forevige sin mands sidste ønske, om at gennemføre den velgørenhedskoncert, han arrangerede, men aldrig nåede at deltage i. Sidste år genererede de et enormt overskud og kunne donere tusindvis af penge, så nu vil hun gøre det til en tradition at afholde velgørenhedskoncerten med mandens yndlingskunstner hvert år. Folketingsmedlem Signe Munk (SF) fra Fur er sammen med partileder Pia Olsen Dyhr (SF) lørdag formiddag ankommet til regeringsforhandlinger på Marienborg.

Ifølge TV 2 vinkede SF's forhandlere til den fremmødte presse, men ingen af SF’erne havde lyst til at sige ord på vej ind til forhandlingerne. Forhandlingerne lørdag er af den uofficielle slags, hvor der ikke på forhånd går oplysninger ud til pressen om hverken tid eller sted. En stikkontakt var formentlig årsag til en brand lørdag morgen i Klinkby ved Lemvig. Brandvæsenet blev kaldt ud til branden på Knagesvej klokken lidt over syv.

Da de ankom, var der brand i et skur, der ligger i forbindelse med en carport til et hus. - Der har været forholdsvist varmt derinde, for der var et glasvindue i døren til carporten, der var sprunget. Og så var der brændt hul i loftet i carporten også, fortæller indsatsleder ved Nordvestjyllands Brandvæsen, Jean Warming. Brandfolkenes opgave med at slukke branden var hjulpet godt på vej af, at ejeren af huset havde været hurtig med en pulverslukker.

- Det første røgdykkerhold fik det hurtigt slået ned, og så gik vi det bare igennem med termisk kamera og fik tømt huset for røg, forklarer indsatslederen. Man kan godt sige, der var tale om endnu en af slagsen, da Herning Blue Fox sikrede sig klubbens 17. mesterskabstitel. - Målsætningen er altid at gå efter at vinde guld, sagde Torben Skovsgaard i 2013 til TV MIDTVEST





