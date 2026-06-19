Ikast Musikliv i Herning/Ikast-området vil gøre publikum opmærksom på muligheden for at blive kropsvisiteret på vej ind til festivalen. Formanden for festivalen, Stephan Olesen, siger, at de altid har haft mulighed for at 'klappe' gæsterne ved indgangen, men efter en dialog med frivillige har de besluttet at gøre dette ekstra opmærksomt. De forventer ingen problemer og tror ikke, at de personer, der er involveret i den aktuelle situation, har lyst til at komme steder, hvor der er mange mennesker samlet.

Ikast Musikliv i Herning /Ikast-området vil gøre publikum opmærksom på muligheden for at blive kropsvisiteret på vej ind til festivalen. Formanden for festivalen, Stephan Olesen , siger, at de altid har haft mulighed for at 'klappe' gæsterne ved indgangen, men efter en dialog med frivillige har de besluttet at gøre dette ekstra opmærksomt.

De forventer ingen problemer og tror ikke, at de personer, der er involveret i den aktuelle situation, har lyst til at komme steder, hvor der er mange mennesker samlet. I år er festivalen udsolgt med 2500 gæster begge dage. Samtidig med dette har tre biler kørt sammen på rute 26 fra Viborg mod Skive. Bilerne var på vej mod Skive, da de kørte sammen mellem Viborg NV og Løgstrup.

Det skete for en time siden. Der er også andre nyheder i dag. Producenten GASA Nord Grøn har tilbagekaldt økologiske champignoner, der er solgt i hele landet. Champignonerne er blevet solgt i supermarkedskæderne Coop, Føtex, Bilka, Netto og Rema 1000 i bakker af 100 gram.

De kan give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mave-tarmproblemer. Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge. Der er også en anden nyhed, der er vigtig at kende. En højspændingsledning har fået fat i et træ, der har svajet i vinden.

Det satte en bue af strøm gennem træet og har fået fat i noget af skovbunden. Brandvæsnet afventer elselskabet, da de ikke vil sprøjte vand på, så længe der kan være strøm i. Pernille Ziegenfeldt Jørgensen fra Herning fik mandag morgen en ubehagelig opvågning. Omkring klokken kvart fem ringede hendes 18-årige datter, som bor i husets kælder sammen med sin kæreste.

Da den tidligere SVM-regering fratrådte, bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven for 2026. Nu genfremsætter den nye såkaldte firkløverregering nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Lokalpolitiet i Holstebro har nu sat jagten ind på den eller de gerningsmænd, der har overmalet to gamle VLTJ-tog i det vestjyske.

Politikommissær Knud Lauridsen fortæller, at man blandt andet gennemgår en database med andre eksempler på graffiti for at se, om der er sammenfald med de to nye sager. Det er en af den slags anmeldelser, der ikke er så mange af i politiets døgnrapporter - men politiet i Skive kan nu berette om en mand på Roslev-egnen, der fra en dam i haven har fået stjålet fisk for 35.000 kroner.

Politikommissær Niels Bach fortæller, at ejeren havde sikret dammen mod blandt andet sultne fiskehejrer, men det kunne altså ikke holde tyve ude. - Vi har ingen mistænkte, men nogen må have haft en viden om, at der var værdifulde fisk i dammen. Det er ikke noget, man lige tilfældigt kommer i tanke om. Man har nok også medbragt udstyr til at fange og opbevare fiskene med, siger Niels Bach.

En 31-årig mand, der gennem en årrække har haft bopæl i udlandet, idømmes fire års fængsel for hvidvask af cirka 165 millioner kroner. Det har Retten i Herning afgjort fredag i en tilståelsessag, skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse. Marcus Jørgensen, som er navnet på den dømte, har i perioden fra januar 2021 til maj 2024 ejet flere danske selskaber, som har fungeret som såkaldte fakturafabrikker.

En fakturafabrik er et firma, hvor andre firmaer kan købe en falsk faktura. Fakturafabrikker eksisterer kun på papiret. Det er konklusionen fra Forsvaret, siger forsvarsminister Jeppe Bruus (S) fredag ved et doorstep i Forsvarsministeriet. - Baseret på tekniske informationer og rapporter fra soldater, så konkluderer Forsvaret, at der i flere tilfælde var tale om droner.

- Hvad angår hændelsen ved Borris Skydeterræn - om der blev skudt efter et fly - så konkluderer Forsvaret også, at det ikke var tilfældet, siger Jeppe Bruus





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