If advarer: Kør ikke for stærkt i nærheden af skov og tæt beplantning

If, Nordens største forsikringsselskab, advarer om en udvikling, som hvert år fører til hundredvis af skader og dyre regninger for danske bilister. De advarer især om risikoen for at køre ind i hjortevildt, som er størst i maj. If modtager normalt flest anmeldelser om påkørsler af dyr i maj, og i 2026 har kunder i Region Midtjylland indtil videre tegnet sig for ca. 29 pct. af alle anmeldelser om påkørsler af dyr. Det kan føre til skader på bilens front og kan være farligt for føreren og medtrafikanter.

Særligt i bestemte områder og på bestemte tidspunkter af døgnet er risikoen markant højere end normalt. Nu advarer et stort forsikringsselskab om en udvikling, som hvert år fører til hundredvis af skader og dyre regninger for danske bilister.

Vær opmærksom på, hvor stærkt du kører i nærheden af skov og tæt beplantning. Risikoen for at køre ind i hjortevildt er nemlig størst i maj. Sådan lyder advarslen fra If, Nordens største forsikringsselskab.

"Foråret betyder, at dyrene er mere aktive og i højere grad krydser vejene. Det betyder, at der lige nu tikker mange skadesanmeldelser ind fra kunder, som har påkørt et dyr," siger Rasmus Ruby-Johansen, ansvarlig for motorskader i If. If modtager normalt flest anmeldelser om påkørsler af dyr i maj, viser forsikringsselskabets tal fra 2022-26. Forsikringsselskabet modtager i gennemsnit 28 pct. flere anmeldelser om dyrepåkørsler i maj sammenlignet med en gennemsnitlig måned.

I 2026 har kunder i Region Midtjylland indtil videre tegnet sig for ca. 29 pct. af alle anmeldelser om påkørsler af dyr. Derefter kommer kunder fra Region Syddanmark og Region Sjælland, som tegner sig for henholdsvis ca. 22 pct. og ca. 21 pct. af alle anmeldelser om påkørsler af dyr. Rasmus Ruby-Johansen forklarer, at det ofte fører til skader på bilens front, når føreren kører ind i hjortevildt.

Det er også eksempler på, at bilens front bliver beskadiget, når føreren forsøger at undvige dyret og i stedet ender med at køre ind i for eksempel et træ.

"Vi kan se, at prisen for at reparere en bil, der er kørt ind i et dyr, er 39 pct. højere end vores gennemsnitlige bilreparation. Det er med andre ord en bekostelig skade," siger Rasmus Ruby-Johansen: "Udover at dyret kommer slemt til skade eller dør, risikerer føreren af bilen også at komme galt afsted. Der er derfor god grund til at være ekstra opmærksom – særligt kl. 05-08 om morgenen og kl. 17-23 om aftenen, hvor de fleste påkørsler sker.

Sænk farten i områder, hvor der for eksempel er advarselsskilte om vilde dyr, tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen. Vær opmærksom på, at et forsøg på at undvige dyret kan være farligt, både for dig og dine medtrafikanter. Du bør derfor som trafikant forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.





