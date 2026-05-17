Idræsindsigt: Jonna Pedersen, der spiller tennis som spansk meditation og holder sit 90-årige krop i bevægelse med Senior Plus holdet.

Jonna Pedersen, en dame i sin sjette levehalvdels, displayed impressive agility and speed on the local tennis courts, which she attributed to her lifelong dedication to sports. Inspired by her son and the local Tennis Center in Tjørring, Jonna took up tennis at the grand age of 70. She soon realized the joy and benefits of this sport and started a new chapter in her life. Recently, she joined a local Tennis Plus club named Senior Plus and has enjoyed playing there regularly with other players in shes 90s, including her friend Vagn Madsen. Despite obvious challenges, the players are still able to engage in normal daily activities such as driving, bathing in the morning, and maintaining their homes. Discussing the benefits of playing tennis and attempting new hobbies, she confidently shared, "It is never too late to make a new start."

Jonna Pedersen er en iøjnefaldende dame på de lokale tennisbaner, hvor hun kan bevæge sig let og hurtigt i kraft af sin idrætsindstilling. Ifølge Jonna, begyndte hun at spille tennis for få år siden, allerede som en 70-årig kvinde.

Hun fandt hurtigt ud af, at det var en god måde at bevægelsesglæde på, og det blev starten på et nyt kapitel for Jonna. Med sin store fornøjelse for tennis sammen med Vagn Madsen og de 15 andre deltagere på Senior Plus holdet, har Jonna været med til at skabe en positiv indvirkning på deres liv.

Deres fællesskab bringer glæde, og de er taknemmelige for at kunne gå til bad morgenen, køre bil og passe huset selv, selvom de er 90 år gamle. Netop det, at prøve noget nyt, er, hvad Jonna omtaler, som aldrig at være for sent. Hun føler sig taknemmelig for den egendejlige krop, som stadig fungerer, til hun kan få den fornøjelse at tage en tur til Spanien i næste uge





