Identitetstyveri førte til millionkrav fra Skattestyrelsen

Mange borgere har modtaget uberettigede millionkrav efter identitetstyveri begået af et vekselkontor, der hvidvaskede milliarder.

Et omfattende identitetstyveri har ramt mange borgere i Danmark, der uberettiget har fået millionkrav fra Skattestyrelsen . Sagen kom frem, da tv-stationen talte med Mhreteab Gebreselasie, der i 2022 modtog et brev om, at han skyldte 5,6 millioner kroner.

Skattegælden stammede fra påståede overførsler på 9 millioner kroner til udlandet, som han angiveligt ikke havde betalt skat af. Oplysningerne kom fra et vekselkontor, som Gebreselasie havde brugt til at sende penge til sin bror i Eritrea - men beløbet var langt lavere end de 9 millioner. Politiet mener, at han og mange andre er blevet ofre for identitetstyveri begået af vekselkontoret, der har foretaget hvidvask for omkring en milliard kroner ved at registrere falske overførsler.

Sagen har skabt stor usikkerhed hos de berørte borgere, der har haft kravet hængende over hovedet i lang tid. Skattestyrelsen har nu bekræftet, at de undersøger sagen nærmere, og at de vil arbejde på at rette op på fejlene. De berørte opfordres til at kontakte myndighederne for at få afklaret deres situation. Identitetstyveri er et voksende problem i Danmark, og denne sag understreger behovet for bedre beskyttelse af borgernes personoplysninger.

Politiet efterforsker sagen intensivt og har bedt om flere ressourcer til at bekæmpe den type kriminalitet. For ofrene som Gebreselasie har det været en mareridtsagtig oplevelse at modtage et krav på flere millioner kroner, som de intet har med at gøre. Mange har måttet bruge tid og penge på advokater for at bevise deres uskyld. Skattestyrelsen har erkendt, at deres systemer har været sårbare over for manipulation, og at de nu implementerer nye sikkerhedsforanstaltninger.

Det ventes, at sagen vil føre til en revision af reglerne for, hvordan vekselkontorer indberetter transaktioner. I mellemtiden kan de berørte borgere ånde lettet op, men kampen for fuld erstatning og oprejsning er langtfra slut. Samfundet som helhed må lære af denne sag for at forhindre lignende episoder i fremtiden





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