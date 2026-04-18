IDA kritiseres for støtte til Atomkraftalliancens tvivlsomme budskaber

Miljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer IDA for at associeres med Atomkraftalliancen og fremhæver EU's kontroversielle grønne stempling af atomkraft og naturgas.

Miljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer kraftigt Ingeniørforeningen ( IDA ) for at støtte Atomkraftalliancen , der efter Vedvarende Energi s mening benytter sig af tvivlsomme argumenter for atomkraft. Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi udtaler, at han ikke forstår, hvorfor IDA vælger at sætte sit logo på forsiden af Atomkraftalliancen s hjemmeside, og opfordrer IDA til at undlade samarbejder, der benytter sig af så vildledende budskaber.

IDA blev i december 2025 observatør i den danske Atomkraftalliance og støtter dermed, ifølge kritikken, de tvivlsomme argumenter, alliancen fremfører for at fremme atomkraft i Danmark. Olesen udtrykker sin utilfredshed med, at IDA lader Atomkraftalliancen bruge deres navn og logo til at opnå troværdighed. Han peger på, at det giver et forkert og let misforståeligt indtryk, når IDA associeres med en organisation, der opererer med tvivlsomme metoder og budskaber. Selvom Olesen ikke direkte modsætter sig IDAs deltagelse som observatør og muligheden for at overvåge møder og potentielt påvirke udarbejdelsen af rapporter, så kritiserer han skarpt den offentlige fremstilling af forbindelsen. Kritikken falder på et tidspunkt, hvor EU har kategoriseret atomkraft og naturgas som bæredygtige energikilder, hvilket har udløst betydelig modstand fra miljøorganisationer. EU-Parlamentet godkendte med et snævert flertal Kommissionens taksonomiforslag, der sender et signal til investorer om, at disse energikilder anses for bæredygtige. Dette har medført vrede og beskyldninger om greenwashing fra klimaaktivister og grønne organisationer, der mener, at milliarder af euro risikerer at blive kanaliseret væk fra reelt bæredygtige energiformer som vind og sol. E3G, en europæisk klimatænketank, kalder beslutningen rent politisk, ikke videnskabelig, og et forsøg på at tilgodese et begrænset antal medlemslande. Atomindustrien, repræsenteret ved World Nuclear Association (WNA), glæder sig derimod over EU's anerkendelse, som de ser som en klar anbefaling til den finansielle sektor. Olesen stiller sig tvivlende over for, om en gruppe økonomer er de rette til at definere, hvad der udgør grøn strøm. Han fremhæver de negative aspekter ved atomkraft, herunder høje elpriser, manglende deponeringsmuligheder for affald, manglende ansvarsforsikring, lav rådighedstid med krav om backup, samt usikkerheden om placeringen af værker. Han mener, at der ikke findes rationelle argumenter for atomkraft, udover urealistiske forestillinger, og betegner det som sovjetisk planøkonomi, hvilket er bemærkelsesværdigt, da det fremføres af borgerlige liberale partier, der ellers sværger til markedsøkonomi. Kritikerne fremhæver, at mange atomkraftværker, i modsætning til kulkraftværker, ikke har køletårne, da de ofte placeres ved havet for køling. Dette illustrerer forskellen på teknologierne og hvordan de påvirker omgivelserne, som i Barsebäck eksemplet, hvor fjorden blev til et tropisk akvarium. Den almindelige illustration af atomkraftværker med køletårne, der reelt er en komponent fra kulkraftværker, fremhæves som misledende og stødende. Det er foruroligende, at EU, baseret på økonomiske overvejelser, har stemplet atomkraft og naturgas som grønne energikilder, hvilket giver et forkert billede af deres miljømæssige påvirkning. At atomkraft fremstilles som en bæredygtig løsning, når det producerer radioaktivt affald, og naturgas stadig medfører betydelige CO2-udledninger, er problematisk. Det signal, som EU sender til private investorer, pensionskasser og andre aktører, er, at der kan investeres i disse teknologier som en del af en bæredygtig energipolitik. Dette står i skarp kontrast til de principper, der bør ligge til grund for en reel grøn omstilling, som bør prioritere sol- og vindenergi. Debatten om atomkrafts rolle i den fremtidige energiforsyning er kompleks og involverer teknologiske, økonomiske og miljømæssige aspekter, men det er afgørende, at diskussionen føres på et oplyst og ærligt grundlag, uden vildledning eller politiske motiver. IDAs rolle i denne debat og deres association med Atomkraftalliancen rejser vigtige spørgsmål om, hvordan tekniske organisationer positionerer sig i samfundsdebatten om energipolitik og bæredygtighed





Danske Inverter-Krav Står Solcelleprojekter i Midtjylland i VejenNye og skærpede danske krav til solcelleinvertere har skabt en flaskehals, der bremser en række potentielle grønne energiprojekter for landmænd og virksomheder i Midtjylland. Projekter står nu i kø for godkendelse, hvilket forsinker investeringer i vedvarende energi.

Holstebro-borgere generet af voldsom lugt og støj fra fabrikBeboere i Hornshøjparken i Holstebro klager over vedvarende og voldsomme gener fra den nærliggende McBride-fabrik. Problemerne inkluderer kraftig parfumelugt, synligt nedfald og støj, der påvirker dagligdagen og søvnen. Kommunen anerkender generne som uacceptable og er i dialog med virksomheden.

Ny app giver gratis adgang til teknologisk indhold for IDA-medlemmer og prøveabonnenterEn ny app, der kan bruges på alle enheder, tilbyder gratis adgang til indhold fra Ingeniøren, Version2 og Radar i 10 dage. IDA-medlemmer får fortsat gratis adgang til PLUS-indhold. Verifikation bliver obligatorisk for europæiske IP-adresser på mange tjenester, men noget indhold vil stadig være frit tilgængeligt.

