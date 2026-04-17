IDA kritiseres for samarbejde med Kernekraftalliancen – kritik af EU's grønne definition af atomkraft

Miljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer IDA for at støtte Kernekraftalliancen og sætte sit logo på deres hjemmeside. Samtidig debatteres EU's kontroversielle beslutning om at klassificere atomkraft og naturgas som bæredygtige energikilder, hvilket mødes med modstand fra klimaorganisationer.

Gunnar Boye Olesen fra miljøorganisationen Vedvarende Energi udtrykker sin forundring og kritik af ingeniørorganisationen IDA s ledelse for at vælge at sætte sit logo på forsiden af Kernekraftalliancen s hjemmeside. Olesen mener, at IDA bør undgå samarbejder, der anvender så tvivlsomme budskaber som Kernekraftalliancen gør.

IDA blev i december 2025 en observatør i den danske Kernekraftalliance og støtter dermed de argumenter, som alliancen bruger i sit forsøg på at promovere atomkraft i Danmark. Han påpeger, at IDA som observatør får adgang til møder, hvilket giver mulighed for at observere eventuelle ændringer eller manipulationer af bestilte rapporter før offentliggørelse, eller årsager til at de slet ikke offentliggøres.

Mens Olesen ikke direkte opponerer mod denne indsigt, finder han det forkert og potentielt misvisende, at IDA tillader Kernekraftalliancen at 'prale' med en forbindelse til IDA.

Der henvises også til EU's nylige klassificering af atomkraft som en grøn og bæredygtig energikilde af økonomiske årsager, hvilket også omfatter naturgas med betydelige CO2-udledninger. Europa-Parlamentet godkendte med et flertal EU-Kommissionens taksonomiforslag, der klassificerer atomkraft og naturgas som bæredygtige energikilder, hvilket sender et signal til investorer om, at EU anser investeringer i disse teknologier som bæredygtig energipolitik.

Dette har affødt protester fra klimaaktivister og kritiske kommentarer fra grønne organisationer, der advarer om, at milliarder af euro risikerer at blive kanaliseret til skadelige energikilder i stedet for reelt bæredygtige alternativer som vind og sol. Den europæiske klimatænketank E3G beskriver processen som rent politisk og ikke videnskabelig, et middel til at imødekomme et mindre antal medlemslande og en godkendelse af greenwashing ved lov.

Olesen er usikker på, om det er bæredygtigt at lade økonomer definere, hvad der er grøn strøm.

På den anden side glæder atomindustriens brancheorganisation, World Nuclear Association (WNA), sig over EU's bæredygtighedsstempel til atomkraften, hvilket de ser som en klar anbefaling til den finansielle sektor.

Olesen undrer sig over, hvad der driver uran-tilhængere til at kræve atomkraft, når det medfører høje elpriser, problemer med affaldshåndtering, mangel på ansvarsforsikring, lav rådighedstid og behov for backup-løsninger, samt spørgsmål om placering af værkerne. Han betegner det som ren sovjetisk planøkonomi, særligt når det kommer fra borgerlige liberale partier, der ellers foretrækker markedsøkonomi.

Det bemærkes, at alle kender problemerne med atomkraft og efterhånden også med sol- og vindenergi.

Olesen afviser anklagen om dæmonisering af atomkraft, idet han mener, at brugen af udtrykket 'dødelig radioaktiv stråling' ikke er dæmoniserende, men snarere et farverigt sprogvalg, sammenligneligt med at advare om bilers høje hastighed





