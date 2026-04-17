IDA kritiseres for samarbejde med atomkraftalliance

Miljøorganisationen Vedvarende Energi retter skarp kritik mod ingeniørforeningen IDA for at støtte Kernekraftalliancens arbejde. Kritikken bunder i IDA's deltagelse som observatør i alliancen, der argumenterer for atomkraft i Danmark. Dette samarbejde ses som problematisk på grund af alliancens "tvivlsomme budskaber" og den måde, EU har klassificeret atomkraft og naturgas som bæredygtige energikilder.

Ingeniørforeningen IDA s ledelse møder nu skarp kritik fra miljøorganisationen Vedvarende Energi for at have sat sit logo på forsiden af Kernekraftalliancen s hjemmeside. Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi udtaler, at IDA bør undgå samarbejder, der anvender så tvivlsomme budskaber, som Kernekraftalliancen fremfører. Kritikken udspringer af, at IDA i december 2025 blev observatør i den danske Kernekraftalliance og dermed utilsigtet støtter de argumenter, som alliancen bruger i sin kampagne for at fremme atomkraft i Danmark. Olesen finder det problematisk, at IDA tillader sig at blive associeret med en organisation, der benytter sig af strategier, som ifølge Vedvarende Energi giver et forkert og misforståeligt indtryk af forbindelsen mellem de to parter. Han bemærker ironisk, at de fleste illustrationer i debatten om atomkraft viser køletårne, der er typiske for kulkraftværker, hvilket yderligere understreger forvirringen omkring emnet. Olesen udtrykker en bekymring for, at IDA kan komme til at overvære møder, hvor rapporter om atomkraft måske bliver omarbejdet eller manipuleret, før de offentliggøres, eller at årsagen til, at de slet ikke bliver offentliggjort, forbliver uklar. Selvom han ikke modsætter sig IDA s deltagelse i at overvåge processen, mener han, at det at give Kernekraftalliancen lov til at 'prale' med en forbindelse til IDA skaber et misvisende billede.

Debatten om atomkraftens bæredygtighed intensiveres, især efter EU i en kontroversiel afstemning valgte at klassificere både atomkraft og naturgas som grønne energikilder. Denne beslutning, der blev truffet med stemmerne 328 for og 278 imod i Europa-Parlamentet, sender et signal til investorer om, at EU betragter disse teknologier som bæredygtige. Afstemningsresultatet fremkaldte øjeblikkelige protester fra klimaaktivister og forbitrede kommentarer fra grønne organisationer i Europa. Den europæiske klimatænketank E3G kritiserer lovgivningen for at give 'grønt mærke' til gas og atomkraft på trods af de høje udledninger fra fossil gas og det radioaktive affald fra atomkraften. Tsvetelina Kuzmanova fra E3G kalder processen og beslutningen for rent politisk snarere end videnskabelig, drevet af ønsket om at imødekomme et lille antal medlemslande, og advarer om, at milliarder af euro risikerer at blive kanaliseret væk fra reelt bæredygtige energiformer som vind og sol. Også Gunnar Boye Olesen udtrykker skepsis over for, at en gruppe økonomer skal definere, hvad der udgør grøn strøm, og finder det tvivlsomt, om dette er en bæredygtig tilgang.

På den modsatte side har atomindustriens brancheorganisation, World Nuclear Association (WNA), udtrykt glæde over EU's 'bæredygtighedsstempel' til atomkraften. Deres politiske analytiker, David Hess, tweetede om godkendelsen, og generaldirektør Sama Bilbao y Leó udtalte i en pressemeddelelse, at afstemningen sender en klar anbefaling af atomkraft til den finansielle sektor. Den manglende rationelle argumentation for atomkraft fremhæves også, idet der peges på problemer som høje elpriser, manglende deponi for affald, fraværet af ansvarsforsikring, lav rådighedstid med krav om backup, og usikkerhed omkring placering af værker. Dette kritiseres for at ligne sovjetisk planøkonomi, især fra borgerlige liberale partier, der ellers hylder markedsøkonomi. Alle kender angiveligt problemerne ved atomkraft såvel som ved sol- og vindenergi, og debatten præges af en dæmonisering af visse teknologier gennem sprogbrug, som fx 'dødelig radioaktiv stråling'.

Selve EU-taksonomien, der klassificerer atomkraft og naturgas som bæredygtige, er et resultat af en politisk proces, der har været genstand for intensiv debat. Argumentet for at inkludere atomkraft har ofte centreret sig om dens potentiale til at levere stabil og kulstoffri energi, der kan supplere den intermittente natur af vedvarende energikilder som sol og vind. Tilhængere peger på, at moderne atomreaktorer har forbedrede sikkerhedsforanstaltninger og at teknologier til håndtering af atomaffald fortsat udvikles. Desuden argumenteres der for, at atomkraft kan være en nødvendig del af energiomstillingen for at nå klimamålene, især i lande med begrænsede muligheder for at udbygge vedvarende energi. Kritikere fremhæver derimod de langsigtede risici forbundet med radioaktivt affald, der kræver sikker opbevaring i tusinder af år, samt den potentielle fare for ulykker, selvom sandsynligheden for disse er lav. Spørgsmålet om omkostninger ved at bygge og afvikle atomkraftværker, samt den lange tid det tager at implementere sådanne projekter, er også centrale kritikpunkter. Naturgas' inklusion i den grønne taksonomi er endnu mere kontroversiel, da naturgas stadig er et fossilt brændstof, der bidrager til klimaforandringer. Dog har visse argumenter peget på, at naturgas kan fungere som en overgangsløsning, der udleder mindre CO2 end kul, og at den kan bidrage til at stabilisere energiforsyningen under energiomstillingen. Miljøorganisationer og klimaeksperter mener dog, at dette strider mod selve princippet om bæredygtighed og kan føre til forsinkede investeringer i reelt grønne teknologier. Situationen understreger kompleksiteten i energiomstillingen og de politiske kompromiser, der ofte må indgås for at navigere i de forskellige interesser og teknologiske muligheder.





