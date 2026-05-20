Ibi-Pippi Orup Sommer møder op til livmoderhalskræft-screening, selvom hun ingen livmoder har

Ibi-Pippi Orup Sommer, der er født som mand og tidligere blevet inviteret til screening for livmoderhalskræft uden at have en livmoder, fortæller, at hun møder op til screening, for at gøre et statement og for at belyse omstillingen af tid og ressourcer.

Ibi-Pippi Orup Sommer fik et chok, da hun så den invitation, der var tikket ind i sin E-boks. Hun opdagede, at hun ikke har en livmoder, da hun blev født som mand, men fik i 2015 godkendt et juridisk kønsskifte til kvinde. invitationerne bliver nemlig udsendt automatisk via CPR-registeret, og man vil derfor få en invitation, hvis man har skiftet juridisk køn til kvinde.

Det fremgår af sundhedsstyrelsens hjemmeside. - Jeg tænker, at det er et voldsomt spild af samfundets ressourcer, at jeg skal tage en andens plads og noget lægetid, siger hun. Ibi-Pippi Orup Sommer er tidligere blevet inviteret til screening for livmoderhalskræft, hvor den seneste invitation er en rykker, fordi hun ikke svarede på henvendelsen dengang. Men nu har hun tænkt sig at møde op, selvom hun ingen livmoder har.

Hvis du synes, at det er spild af samfundets tid og ressourcer, hvorfor møder du så op? - Jeg gør det for at lave et statement, for jeg synes, det bliver mere interessant, hvis man sætter det på spidsen, og at man ikke bare fortæller om problemet, men viser der er et problem og gør kritikken konkret.

- Det kommer jo til at tage ganske få minutter hos min egen læge, så det kommer heller ikke til at gå ud over andre menneskers sundhed, siger hun. Hvordan vælger du ikke at råbe op på anden vis, i stedet for at tage afsted og dermed spilde tid og ressourcer? - Fordi det er langt bedre, at man sætter handling bag ordene, så man ikke bare fortæller om problemet, men viser der er et problem og gør kritikken konkret.

Så bliver problematikken bedre belyst. For Ibi-Pippi Orup Sommer ligger der også en anden problematik bag den automatisk udsendte invitation til screening for livmoderhalskræft. - Man sætter nogle mennesker i en sårbar situation. Det bliver en indirekte hån mod transseksuelle, og man udstiller det, de ikke kan eller ikke er ved sådan en invitation.

Det fremgår af invitationen, at man har mulighed for at framelde sig screening for livmoderhalskræft, men det ser hun ikke en pointe i. Der er jo rigtig mange, der modtager invitationen, som har en livmoder, er det ikke bedre, at man rammer dem, og så også rammer dig, hvis den så når ud til mange, der har brug for den.

For det er selvfølgelig altid vigtigt, at vi spørger rigtig mange mennesker ind til at blive tjekket for kræft, men det ender med at man støder nogen på den her måde. TV MIDTVEST har rakt ud til Region Nordjylland, der står som afsender på Ibi-Pippis invitation. TV MIDTVEST har set Ibi-Pippis fulde invitation, men Region Nordjylland kan hverken be- eller afkræfte, at de har sendt en invitation til hende, da Regionen ikke kan gå ind i enkeltsager





