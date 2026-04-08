Hvorfor stiger tarmkræft blandt unge? Forskere peger på flere mulige årsager

Antallet af unge med tarmkræft er stigende i vestlige lande, herunder Danmark. Forskere undersøger mulige årsager, herunder kost, tarmbakterier og biologiske forskelle i tarmen. Artiklen går i dybden med de seneste resultater og perspektiverne fra førende kræftlæger.

Forskere verden over har observeret en bekymrende tendens: En stigende forekomst af tarmkræft blandt unge mennesker, også i Danmark. Denne udvikling har vakt stor opmærksomhed, og kræftforskere arbejder intenst på at afdække årsagerne til denne stigning. Den folkekære skuespiller James Van Der Beek, kendt fra serien Dawson's Creek, døde i en alder af 48 år af tyk- og endetarmskræft, hvilket blot er en af mange påmindelser om sygdommens potentielle konsekvenser.

Kræftlæger understreger dog vigtigheden af at bevare et realistisk perspektiv. Selvom stigningen er bekymrende, er tarmkræft stadig relativt sjældent blandt unge i Danmark. Men enhver stigning i en sårbar gruppe kræver dybdegående undersøgelser for at forstå sygdommens dynamikker bedre, og hvordan de kan have betydning for alle patienter. Et studie viser en årlig stigning på 3,1 procent i antallet af nye tilfælde af tyktarmskræft blandt danske unge under 50 år mellem 2003 og 2012. Det er især vigtigt at understrege, at denne stigning primært ses i den venstre side af tyktarmen. \Den biologiske forskel mellem højre og venstre side af tyktarmen er en vigtig faktor i forskningen. Kræftknuderne har tendens til at vise sig forskelligt hos unge sammenlignet med ældre patienter. Denne forskel kan give vigtige spor til forståelsen af, hvorfor unge bliver ramt. Tarmens mikrobiom, bestående af milliarder af bakterier, bliver også undersøgt i detaljer. Miljøet i tarmen ændrer sig fra højre mod venstre side, hvor afføringen bliver mere koncentreret, og bakteriesammensætningen ændrer sig. Tarmcellerne kan dermed blive udsat for forskellige stoffer, hvilket muligvis kan spille en rolle i kræftudviklingen. Symptomerne på tyktarmskræft er ofte uspecifikke og kan let forveksles med andre tarmproblemer. Det kan være blod i afføringen, ændrede afføringsvaner eller smerter. Tidlig opdagelse er afgørende for overlevelsen. Med en tidlig diagnose er der en chance på 60 procent for at overleve i fem år. \En anden potentielt afgørende faktor er kosten. Ultraforarbejdede fødevarer, som er rige på mættet fedt, sukker, salt og tilsætningsstoffer, er under mistanke for at kunne skade de gode tarmbakterier. Disse fødevarer kan forstyrre tarmens barriere og skabe et miljø, der kan favorisere kræftudvikling. Mangel på fibre i kosten er også en bekymring, da fibre beskytter tarmen mod inflammation. Derudover er der en mulig sammenhæng mellem indtag af rødt kød, især uforarbejdet kød fra firbenede dyr, og en øget risiko for tarmkræft. Forskningen er stadig i gang, men disse faktorer peger alle i retning af, at livsstilsvalg spiller en afgørende rolle. Flere studier peger på, at forstadier til tyktarmskræft er mere almindelige hos kvinder med et højt indtag af ultraforarbejdet mad. Den komplekse sammenhæng mellem genetik, livsstil og miljø er fortsat under lup, og forskningen vil forhåbentlig bringe os tættere på at forstå og forebygge tarmkræft blandt unge





