Hvorfor smager appelsinjuice dårligt efter tandbørstning?

En forklaring på, hvorfor appelsinjuice smager bittert og ubehageligt lige efter tandbørstning, og hvordan vores smagsreceptorer fungerer.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor appelsinjuice smager så mærkeligt efter tandbørstning? Svaret ligger i tandpastaens ingredienser. Tandpasta indeholder et fedtopløsende middel, der midlertidigt forstyrrer dine smagsløg , som delvist består af fedt.

Denne effekt er heldigvis kortvarig og varer typisk kun få minutter. Men hvordan opstår denne ændrede smagsoplevelse egentlig? Vores smagsreceptorer, der dækker hele tungens overflade, er komplekse systemer, der er afgørende for vores evne til at nyde mad og undgå farlige stoffer. Hjernen er programmeret til at afsky bitre smage, da de ofte indikerer tilstedeværelsen af giftige stoffer, hvilket er essentielt for vores overlevelse.

Smagscellerne er udstyret med særlige molekyler, kaldet GPCR'er, der fungerer som 'smagsensorer'. Nogle GPCR'er er specialiserede i at registrere sødme, mens andre er indstillet på at opfange bitre stoffer som et alarmsystem. Salt og sur smag fungerer lidt anderledes. I stedet for specifikke 'smagssensorer' reagerer de på ladede partikler.

Syrlige smage opfanges af hydrogen-ioner, mens salt smag registreres af natriumkationer, der passerer gennem åbninger i receptorerne. Appelsinjuice er en behagelig kombination af sødme og syrlighed, men efter tandbørstning kan smagen ændre sig drastisk. Dette skyldes, at tandpastaens vaskemiddel påvirker lipiderne i cellemembranerne på smagsreceptorerne. Et studie fra 1980 viste, at natriumlaurylsulfat, vaskemidlet i tandpasta, svækker smagsintensiteten af sukrose, salt og kinin, men især tilføjer et bittert element til den sure smag.

Derfor smager appelsinjuice efter tandbørstning bittert og ubehageligt i stedet for sødt og forfriskende. Du kan selv teste dette ved at smage på sukker, salt, appelsinjuice og tonicvand før og efter tandbørstning





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Appelsinjuice Tandpasta Smagsløg Smagsreceptorer Natriumlaurylsulfat Bitter Smag Sød Smag Videnskab Sundhed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiopdatering efter skudepisode og råd om overskydende skatPolitiet giver en opdatering i en skudepisode, mens Jyske Banks privatøkonom Bettina Brask forklarer, hvorfor det sjældent er en fordel at få penge tilbage i skat, og giver råd til, hvordan man i stedet kan håndtere sine penge.

Read more »

Skattestyrelsen lægger sig fladt ned – var ikke god nok til at oplyse om børns årsopgørelsePraksis er ny, men der er en god forklaring på, hvorfor knap en halv million børn nu modtager en årsopgørelse.

Read more »

For 29 år siden førte dødsulykke til mere sikkerhed: Nu kræver borgmestre handling efter ny kollisionEfter alvorlig ulykke vil tre borgmestre have undersøgt, hvorfor mange af de sjællandske lokalbaner ikke har automatisk togstop.

Read more »

Spotify afslører de mest lyttede sange og kunstnere gennem tidenSpotify har offentliggjort en liste over de mest populære kunstnere, sange, album, podcasts og lydbøger gennem de seneste 20 år. The Weeknd, Ed Sheeran og Harry Styles er blandt de artister, der dominerer listen, og P3-radiovært Marie Hobitz giver sit bud på, hvorfor netop disse numre er blevet så populære.

Read more »

Menneskelige fejl uundgåelige på lokalbaner – Sikkerhed i fokus efter togulykkeEfter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og behovet for forbedret sikkerhed på lokalbaner. Artiklen undersøger udfordringer med røde signaler, godstrafik, ETCS-systemer og omkostningerne ved opgradering af infrastruktur.

Read more »

Kunstig intelligens genskaber 3D-billede af Holstebro-kvinde 58 år efter hendes dødEt dansk institut har ved hjælp af kunstig intelligens genskabt et 3D-billede af den fremtrædende erhvervskvinde Karoline Poulsen. Busten skal stå som statue i Holstebro og er et skridt mod at øge repræsentationen af kvinder i det offentlige rum.

Read more »