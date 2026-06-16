Hvordan vælger man det rigtige lån i et usikkert scenario?

Sune Malthe-Thagaard har regnet på fire forskellige typer realkreditlån med og uden afdrag og fundet, at det billigste lån lige nu er det variabel forrentede F-kort lån uden afdrag. Det har en månedlig ydelse på 2.170 kroner efter skat for et lån på en million kroner, med en rente på 2,55 procent inklusive rentetillæg. Dyrest er et fastforrentet 4-procenstlån uden afdrag, der koster 2.970 kroner om måneden efter skat, altså 800 kroner mere om måneden end F-kort-lånet. Sune Malthe-Thagaard og hans mand valgte at finansiere købet med F-kort-lånets bankfætter; et såkaldt prioritetslån eller boligbanklån, der får ny rente hver tredje måned, hvor F-Kort får ny rente hver sjette måned.

Skal man vælge kort, variabel rente eller gå med den faste rente lige nu? Renterne bankede op, da USA og Israel 28. februar i år angreb Iran, som reagerede ved at lukke Hormuzstræde.

Mandag faldt renterne anseeligt, i kølvandet på meldingen om at USA og Iran på fredag vil underskrive en fredsaftale, som vil genåbne Hormuzstræde. Skriver den, vil renterne igen stige. Holder den, og begynder olien at flyde støt gennem Hormuzstræde, vil renterne formentlig falde et nok mere. Men hvordan skal man som boligkøber eller -ejer, der går med planer om at omlægge lån, forholde sig til det enormt usikre scenario?

Han har selv købt sin første ejerlejlighed i januar i år. Hvilket lån han valgte, vender vi tilbage til. Sune Malthe-Thagaard har for B.T. regnet på fire forskellige typer realkreditlån med og uden afdrag (se skema med beregningerne i bunden af artiklen). Ser man på den månedlige ydelse, er det billigste lån lige nu det variabelt forrentede F-kort lån uden afdrag.

Her lyder den månedlige ydelse på 2.170 kroner efter skat for et lån på en million kroner. Det har aktuelt en rente på 2,55 procent inklusive rentetillæg. Dyrest er et fastforrentet 4-procenstlån. Uden afdrag koster det 2.970 kroner om måneden efter skat, altså præcis 800 kroner mere om måneden end F-kort-lånet.

Da Sune Malthe-Thagaard købte lejlighed sammen med sin mand tidligere i år, valgte de at finansiere købet med F-kort-lånets bankfætter; et såkaldt prioritetslån eller boligbanklån, der får ny rente hver tredje måned, hvor F-Kort får ny rente hver sjette måned.

"Hvis jeg havde været single, havde jeg sandsynligvis valgt det fastforrentede realkreditlån, fordi jeg ikke ville have turdet tage risikoen med et kortforrentet lån," siger Sune Malthe-Thagaard. Sune Malthe-Thagaard og hans mand har dog valgt at udstyre deres prioritetslån med livrem og seler, da de hver eneste måned sætter differencen i den månedlige ydelse mellem det billige, men risikable prioritetslån og et fastforrentet realkreditlån ind på en opsparingskonto.

Hvis renten bliver på det nuværende niveau, skal opsparingen investeres i et nyt køkken, bad eller måske bil nummer to.

"Når vi har valgt et variabelt forrentet lån uden afdrag, skyldes det også, at min mand kom med friværdi fra en anden lejlighed, og jeg kom med en opsparing, så vi skulle ikke låne særlig meget i forhold til lejlighedens pris og vores indtægter," siger Sune Malthe-Thagaard og tilføjer: "Samtidig er det jo en slags gensidig forsikringsordning at være to, hvis den ene skulle blive arbejdsløs i en periode. " Hvis kursen passerer kurs 100, lukker lånet og giver comeback til 3,5-procentslånet.

Selv hvis fredsaftalen mellem USA og Iran holder, og olien ige flyder gennem Hormuz-strædet, vil 4-procentslånet stadig være det toneangivende lån en rum tid endnu. Der skal ske noget andet, hvis 4-procentslånet skal lukke. Hvad det 'noget' er, er der reelt ingen, der ved.





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