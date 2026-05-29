I denne uge har vi søgt svarene på spørgsmål om Nordjyllands natur, ejendomsret, lokal indflydelse og den grønne omstilling i praksis. Vi følger pengene, beslutningerne og ansvaret i sagen om affaldsselskabet Nordværk og går tæt på Aalborgs metalscene.

Hvordan lever man med ulve i baghaven? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi i denne uge har søgt svarene på. Fordi vi hver dag arbejder for, at Nordjylland bliver et mere trygt, inspirerende og udviklende sted at bo.

Vi har sat fokus på Nordjyllands natur og de konflikter, der følger med, når visioner bliver konkrete. Op til Naturmødet i Hirtshals har vi fortalt historien om en stor naturalliance langs vestkysten, hvor ambitionen er mere sammenhængende vild natur fra Agger til Svinkløv . Men vi har også vist konflikten bag visionen: Lodsejere i Klim frygter at miste kontrollen over egen jord og føle sig presset af fonde, fredninger og myndigheder.

Ulvedebatten ender ofte i hårde fronter og skræmmebilleder, men vi har flyttet samtalen væk fra kommentarsporene og ind i hverdagen. For hvordan ændrer ens syn på ulve sig, når ens egen hund pludselig står ansigt til ansigt med en? Tilsammen handler historierne ikke kun om natur. De handler om ejendomsret, lokal indflydelse, frygt, sameksistens og den grønne omstilling i praksis.

For Nordjyllands enestående natur er en styrke - men den trækker også konflikter med sig, som vi er nødt til at forstå for at kunne løse. Vi har også fortsat oprulningen af sagen om affaldsselskabet Nordværk, der håndterer affald for to ud af tre nordjyder. I denne uge kunne vi fortælle, hvordan den nu fyrede vicedirektør i månedsvis var med til at godkende fakturaer for konsulentarbejde udført af ham selv og hans hustru gennem deres eget firma .

Nordværk siger, at man først opdagede forholdet i april, men interne mails rejser spørgsmål ved den forklaring. Nu skal sagen granskes af eksterne revisorer. Vi følger pengene, beslutningerne og ansvaret - fordi det handler om tilliden til et selskab, der er ejet af nordjyske kommuner og finansieret af dig og mig. Og så har vi været helt tæt på Aalborgs metalscene.

Fra øvelokaler og koncerter under Limfjordsbroen til festival i Skovdalen har miljøet bygget sig selv op gennem frivillighed, stædighed og gør-det-selv-kultur. Vi går tæt på menneskene bag - og stiller spørgsmålet: Hvis Aalborg vil være en varieret kulturby, hvordan støtter man så de miljøer, hvor kulturen faktisk opstår? Det er det, du får som abonnent: Forklaring frem for registrering. Indsigt i det, der ellers er svært at gennemskue.

Og viden om, hvad udviklingen betyder for dig og det sted, du bor. Nu sætter Henrik Toft Hansen snart punktum for en karriere, der blev meget vildere, end han havde turdet drømme o





nordjyskedk / 🏆 16. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordjylland Natur Ejendomsret Lokal Indflydelse Den Grønne Omstilling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

100 ton affald fra Aalborg Karneval sorteres og omdannes til energi hos NordværkI flere dage sorterer og genanvender Nordværk de 100 ton affald, der er indsamlet fra Aalborg Karneval, og omdanner materialet til energi. Projektet viser, hvordan store begivenheder kan bidrage til bæredygtig affaldshåndtering og energiproduktion i regionen.

Read more »

Arbejdsløshed i centraladministration og Folketing: Hvordan kan samfundet fungere på en jævn og tilstrækkelig måde?Thorkild Olesen, formand for handicaporganisationerne, kritiserer den manglende aktivitet i centraladministration og Folketing under regeringsforhandlinger. Olesen opfordrer til en arbejdsmåde, der sikrer, at samfundet kan fungere på en jævn og tilstrækkelig måde, også når der er regeringsforhandlinger.

Read more »

Træn din opmærksomhedsmuskel: Forskning viser hvordan skolebørn kan blive bedre til at koncentrere sigEn ph.d.-undersøgelse med 32 klasser fra 18 skoler afslører, at målrettet træning af opmærksomhed forbedrer børns koncentration, selvkontrol og trivsel, samtidig med at der ses kønsforskelle i præstationerne.

Read more »

Hvordan opbevarer du brød for at holde det frisk i ugevisBageren viser, hvor brød skal placeres i køkkenet for at undgå tørring og mug, og forklarer hvorfor en plastikpose eller køleskab ikke er ideelle. En simpel håndklædt teknik og skæring i portioner giver langsigtet friskhed.

Read more »