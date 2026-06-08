Hvor finder du forstenede søpindsvin i Danmark?

Få geologens bedste tips til, hvor du bedst kan finde forstenede søpindsvin i Danmark. De mest almindelige steder at lede er strandene i Thy og på Mors, samt grusgrave og grusveje.

Et forstenet søpindsvin med de karakteristiske prikker og stjerneformede mønster er det mest almindelige fossil, vi har i Danmark . Men derfor skal man lige vide, hvor man skal kigge, hvis man har lyst til at kunne pynte hjemmet med de flotte forsteninger.

Først lidt fakta. De har siddet i kalk og kridt, og så er der kommet en istid forbi, siger René Sylvestersen. Men selvom de som sådan ikke er sjældne i Danmark, så kan de jo godt ligge og putte sig lidt mellem alle de almindelige sten. Så skal du ud at lede efter forstenede søpindsvin, så kommer geologens bedste tips til, hvor og hvordan du bedst finder dem.

Rasmus Nyman Dahl er en af dem, som elsker at bruge mange timer langs strandene og i grusgrave i Thy for at finde de helt perfekt forstenede søpindsvin. Er man på jagt, er det en god idé at lede steder, hvor der er stor koncentration af kalk og kridt. Derfor er strandene i Thy og på Mors særligt gode steder at lede, mener René Sylvestersen, for her er masser af kridt og kalk fra istiden.

Derudover er et godt sted at lede, som mange måske glemmer, i grus, lyder det fra geologen. Det kan både være grusgrave eller på gruveje. For gruset kommer fra istiden og her dukker hele tiden nye forstenede søpindsvin op. Går man på jagt i en grusgrav, skal man dog lige være opmærksom på om det er privat eller offentlig grund.

Ifølge René Sylvestersen kan du finde forstenede søpindsvin langs næsten alle strande. Her er der nemlig meget kridt og kalk, og det er hér at de forstenede søpindsvin er blevet skabt. Der er masser af forstenede søpindsvin i grus, som kommer fra istiden. Man kan lede i grugrave, langs grusveje eller led i gruset under din terrasse





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