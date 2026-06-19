Mrutyuanjai Mishra skriver, at efter Berlin, hvor er lederne, der tør tale om fred? Vi bør bevæge os væk fra en verdensorden baseret på militære blokke, konfrontation og dominans. Vi må begynde at afvikle de magtstrukturer, som konstant producerer nye konflikter, nye våbenkapløb og øget usikkerhed.

Efter Berlin : Hvor er lederne, der tør tale om fred? Vi bør bevæge os væk fra en verdensorden baseret på militære blokke , konfrontation og dominans.

Vi må begynde at afvikle de magtstrukturer, som konstant producerer nye konflikter, nye våbenkapløb og øget usikkerhed, skriver Mrutyuanjai Mishra. For få dage siden havde jeg æren af at deltage som inviteret taler ved en international fredskonference i Berlin arrangeret af Schiller Instituttet. Konferencen samlede tidligere diplomater, akademikere, militæreksperter, journalister og fredsaktivister fra hele verden for at diskutere et spørgsmål, som burde stå øverst på den internationale dagsorden





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