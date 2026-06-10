Hvidvask af millioner af kroner fra vekselkontorer i København

Politiet efterforsker fem vekselkontorer på Nørrebro i København for at have hvidvasket for omkring én milliard kroner, der er blevet sendt ud af landet i kontanter. De sigtede ejere af vekselkontorerne nægter sig skyldige i hvidvask, og en af dem afviser identitetstyveri over for TV 2. Men politiet mistænker dem for at have udnyttet uskyldige menneskers identitet for at sløre de ulovlige pengestrømme.

Hele sagen tager sit udspring i fem vekselkontorer på Nørrebro i København. Politiet efterforsker vekselkontorerne for at have hvidvasket for omkring én milliard kroner, der er blevet sendt ud af landet i kontanter.

De sigtede ejere af vekselkontorerne nægter sig skyldige i hvidvask, og en af dem afviser identitetstyveri over for TV 2. Men politiet mistænker dem for at have udnyttet uskyldige menneskers identitet for at sløre de ulovlige pengestrømme.

Københavns Politi er blevet kontaktet af 70-80 personer, som er undrende over for transaktioner, de ikke mener at have udført, fortæller Bjarke Dalsgaard Madsen, vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til TV 2 - Det er mange mennesker, der er påvirket af det her, og vi kan heller ikke sige med sikkerhed, at der ikke er et mørketal, siger han. Fælles for ofrene er, at de selv har benyttet sig af vekselkontorerne som kunder.

For eksempel til at sende mindre beløb til familiemedlemmer i udlandet. Simon Mhreteab Gebreselasie har brugt et af vekselkontorerne til at sende penge til sin bror. Simon Mhreteab Gebreselasie har brugt et af vekselkontorerne til at sende penge til sin bror. Simon Mhreteab Gebreselasie fortæller, at vekselkontoret kopierede hans ID, da han sendte penge til sin bror i Eritrea, hvor han også selv er fra.

Indtil han altså i 2022 modtog brevet fra Skattestyrelsen, hvor det fremgik, at han skyldte 5,6 millioner kroner. Simon Mhreteab Gebreselasie har været nødsaget til at have to jobs, da Skattestyrelsen i perioder har hævet hans trækprocent til 81 procent. Først møder han ind som SOSU-hjælper på et plejehjem fra klokken 7 til 14. Dernæst som afløser i hjemmeplejen.

Far til tre skal betale 17.000 om måneden for at blive gældfri: - Det er et sort hul Ifølge Frederik Waage, professor i forvaltningsret, har Skattestyrelsen handlet ulovligt ved ikke at undersøge sagen i tilstrækkelig grad, før de sendte millionopkrævninger til borgerne. For eksempel viste transaktioner fra vekselbureauerne, at flere af overførslerne var sket om natten, hvor borgerne slet ikke kunne komme ind.

Han vurderer derfor, at der er sket et brud på undersøgelsespligten, som indebærer, at myndighederne har ansvaret for at få alle relevante oplysninger frem, før der træffes en afgørelse. - Det er ulovligt, fordi man tilsidesætter en helt grundlæggende forvaltningsretlig grundsætning, siger Frederik Waage.10. februar holdt Københavns Politi møde med Skattestyrelsen om hvidvasksagen.

Her fortalte politiet, at det var ejeren af et vekselkontor og ikke kunderne, som politiet ville holde ansvarlig for de manglende skatteindbetalinger. 14. marts påpegede en advokat for en række klienter omfattende fejl i dokumentationen bag styrelsens millionkrav. Det skete i en mail Skattestyrelsens retssikkerhedschef. 25. april udsatte Skatteankestyrelsens behandlingen af en borgers sag, fordi politiet oplyste, at den anså klageren som forurettet.

Skattestyrelsen havde tidligere truffet afgørelse i samme sag.15. august nedsatte Skatteankenævnet en borgers indkomst med flere hundrede tusinde kroner, fordi Skattestyrelsens ikke havde sandsynliggjort, at borgeren havde overført penge til udlandet. Også her oplyste politiet, at borgeren havde været udsat for identitetstyveri. 22. december skriver politiet i et brev til Skattestyrelsen om en konkret borger, at de efterforsker tyveri af borgerens identitet og ikke vurderer, han står bag millionoverførsler til udlandet. 19. februar tabte Skatteministeriet en sag i Retten på Frederiksberg.

Borgeren havde ikke klaget over Skattestyrelsens afgørelse inden for fristen, men alligevel pålagde byretten Skatteankestyrelsen at behandle sagen. Retten lagde blandt andet vægt på, at borgeren ifølge politiet var forurettet og ikke stod bag pengeoverførslerne til udlandet. Michael Gøtze fra Københavns Universitet, der også er professor i forvaltningsret, vurderer, at der er sket et “svigt af borgerne”.

- Jeg synes, det ligner et svigt i de grelle sager, fordi man har opkrævet meget store beløb fra borgere, som har fået svært ved at opretholde deres liv, siger han





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Hvidvask Vekselkontorer Politiet Skattestyrelsen Identitetstyveri

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