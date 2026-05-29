Hvide pletter på neglene: Når skal du være bekymret?

Hvide pletter på neglene er ofte harmløse og skyldes små skader, men i nogle tilfælde kan de være et tegn på alvorligere sygdomme. Lær hvornår du skal søge læge og hvordan du kan forebygge mere alvorlige problemstillinger.

Farveforandringer, ujævnheder og små mærker på kroppen kan i nogle tilfælde være helt harmløse, mens de i andre tilfælde kan være tegn på, at noget i kroppen ikke fungerer optimalt.

Mange har på et tidspunkt opdaget en hvid plet på en negl og tænkt, at det skyldes mangel på vitaminer eller mineraler. Men det hænger sjældent sammen med det. Hvide pletter på neglene er et almindeligt fænomen, og i langt de fleste tilfælde er der ingen grund til bekymring.

Ifølge sundhedseksperter opstår mærkerne typisk som følge af en mindre skade på neglen eller neglelejet. Det kan ske, hvis man støder fingeren mod en hård overflade, bider negle eller udsætter neglene for hårdhændet behandling under manicure. Mange tror fejlagtigt, at pletterne skyldes mangel på calcium eller zink, men der findes ikke dokumentation for, at næringsstofmangel er den typiske forklaring. Hvis mærkerne skyldes gentagne belastninger, kan det være en god idé at finde årsagen og ændre vanerne.

Når hvide områder kan være et faresignal: Selvom enkelte hvide pletter sjældent er alvorlige, kan større eller mere udbredte hvide områder på neglen kræve ekstra opmærksomhed. En sjælden type neglesvamp kan få neglen til at fremstå hvid på overfladen eller omkring negleroden. Derudover peger sundhedsfaglige kilder på, at hvidhed ved negleroden i visse tilfælde kan være forbundet med sygdomme i kroppen. Symptomet kan blandt andet ses ved nyre- eller leversygdomme, hvor hævelse under neglepladen påvirker neglens udseende.

Men hvis misfarvningen breder sig, opstår på flere negle samtidig eller ledsages af andre symptomer, kan det være en god idé at få det undersøgt nærmere. Derfor kan det betale sig at holde øje med forandringer, der ikke umiddelbart kan forklares af hverdagens små stød og slag





