Der er flere navne, der kan komme i betragtning til at være på ministerholdet. En 78-årige skuespiller, en 53-årige journalist, en 28-årige Youtube-stjerne, en 42-årige iværksætter, Danmarks 57-årige ukronede krimidronning, en 50-årige multikunstner, en 50-årige investor og iværksætter, en 39-årige biolog og naturformidler, en 54-årige 'Stormester'-vært, en 62-årige cykelrytter, en 49-årige kendis-kok, en 63-årige 'X Factor'-dommer, en 54-årige sangerinde, en 58-årige tv-mand, en 61-årige elegante fodboldlegende, en 53-årige tegner, en 57-årige 'Klovn'-stjerne, en 39-årige forfatter, en 46-årige sanger, en 73-årige skuespiller, en 43-årige økonomisk ekspert og en 57-årige skuespiller.

Det er nu tid at tænke over, hvem der skal være på ministerholdet. Der er flere navne, der kan komme i betragtning. En af dem er en 78-årige skuespiller, der er erklæret socialist og har erfaring med at portrættere alle samfundslag.

Han er ikke en stor fan af Kongehuset, men han vil gerne have tid til at passe sit ministerjob. En anden mulighed er en 53-årige journalist, der har været vært på 'Hammerslag' i over ti år og har fuldt styr på danskernes boligsituation. En yngre mulighed er en 28-årige Youtube-stjerne, der har været en af bannerførerne for at oplyse og underholde de nye generationer på internettet.

En iværksætter, der er 42 år gammel, har gennem sin titel som sundhedsguru i 'Go' morgen Danmark' masser af erfaring med danskernes liv og velvære. En anden mulighed er Danmarks 57-årige ukronede krimidronning, der vil styre justitsministeriet med hård hånd. En multikunstner, der er 50 år gammel, mestrer de fleste kunstarter og appellerer til både høj- og lavkultur.

En investor og iværksætter, der også er 50 år gammel, kender erhvervslivet indefra og har masser af erfaring med at få erhvervslivet til at gro. En biolog og naturformidler, der er 39 år gammel, vil blandt andet med sin erfaring fra TV 2-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr' have et godt blik for miljøet.

En 'Stormester'-vært, der er 54 år gammel, har bøvlet lidt med Skat, men har nu fået styr på sin situation og vil kunne drage god nytte af sine erfaringer. Verdens bedste cykelrytter, 62-årige Bjarne Riis, vil være en god transportminister. En kendis-kok, der er 49 år gammel, har styr på fødevarerne og vil være en god hensigt med at styre Danmarks husholdning.

En 'X Factor'-dommer, der er 63 år gammel, vil stadig kunne skære igennem og sende danskerne i den rigtige retning, når det kommer til beskæftigelse. En sangerinde, der er 54 år gammel, har i mange år været en af de mest markante stemmer i debatten om ligestilling og arbejdsvilkår i den danske musikbranche. En tv-mand, der er 58 år gammel, har med 'Det sidste ord' masser af erfaring med at tale med ældre mennesker.

En elegante fodboldlegende, der er 61 år gammel, er elsket i hele Europa og vil være en god minister. En tegner, der er 53 år gammel, har brugt de sidste mange år på klimadebatten og vil være en god minister. En 'Klovn'-stjerne, der er 57 år gammel, har nyfundne tro og vil være en god minister. En forfatter, der er 39 år gammel, har markeret sig i integrationsdebatten og vil være en god minister.

En sanger, der er 46 år gammel, vil være en god minister, da han er bedre til at skabe god stemning indenrigs. En skuespiller, der er 73 år gammel, står stadig knivskarp og vil være en god forsvarminister. En økonomisk ekspert, der er 43 år gammel, vil være en god hensigt med at styre Danmarks husholdning. En skuespiller, der er 57 år gammel, har allerede været en stor succes som statsminister i 'Borgen' og vil være en god statsminister.





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