Hvad en god salat består af - Julia Prokopenkos tips til en billig og mættende salat

Julia Prokopenko deler sine bedste tips til en billig og mættende salat. Hun fortæller, hvordan man kan bruge forskellige ingredienser til at skabe en salat, der er både smagfuld og mættende. Med sine tips kan du lave en salat, der er perfekt til en varm sommerdag eller en kold vinteraften.

En god salat består ikke nødvendigvis af mange ting. For hvis der skal alt muligt i, bliver det hurtigt en dyr omgang, og det er jo ikke meningen med en salat, mener kok, forfatter og madformidler Julia Prokopenko .

Når det gælder salat, er vi danskere temmelig konservative. Ikke fordi vi sværger til icebergsalat, men bare fordi vi måske ikke føler os super inspirerede, når klokken er fem minutter i aftensmad. For kok og kogebogsforfatter Julia Prokopenko er svaret enkelt: Først skal man huske på, at der ikke er nogen regler for, hvad en god salat består af.

Selv begynder jeg bare tit med at kigge i mit køleskab, og derefter kigger jeg på, hvilke grøntsager der er i sæson eller på tilbud. Ved at tilføje ris, bulgur, bønner eller andre bælgfrugter til din salat, gør du også din salat billigere.

Men man kan med fordel lege lidt med at give sin salat en fyldig base i form af ris, couscous, bulgur, quinoa, boghvede, bønner eller linser, forklarer Julia Prokopenko og tilføjer: På den måde opnår man en mættende salat, som heller ikke koster så meget. For hvem gider en megadyr salat? Julia Prokopenko elsker at bruge kål i sine salater. Om sommeren er spidskål et særligt hit.

Hun snitter det fint og krammer dressingen ind i den med hænderne. Igen er der ingen regler, men Julia Prokopenko går som regel efter grøntsager, som er i sæson, for så er kvaliteten i top. Måske falder man over noget hjertesalat, eller måske er der frisk, dansk spidskål til en god pris. Ofte ville jeg vælge den lilla spidskål, fordi det farvemæssigt simpelthen er så flot en kontrast til de andre ingredienser i salaten.

Så snart der er mange farver i en ret, så mættes vi på en anden måde. Vi spiser jo også med øjnene, og flere farver signalerer også flere næringsstoffer. Bagte rodfrugter behøver ikke kun serveres varme. De kan sagtens fungere kolde, hvis de får selskab af et friskt, sprødt element og måske en god dressing.

Når vi danskere laver salater, har vi måske tendens til at glemme den skat, der kan gemme sig i vores køleskabe: rodfrugtrester. Folk tror tit, at bagte rodfrugter skal serveres varme, men jeg må bare sige, at har man rester fra gårsdagens bagte gulerødder, rødbeder eller kartofler, så er de oplagte i en salat, siger Julia Prokopenko. Selv lavede hun for nylig en salat på hjertesalat, lidt bagt sødkartoffel, en creme lavet på en rest ricottaost og lidt slatne krydderurter.

I en salat kan jeg for eksempel bruge både bagt, syltet og frisk gulerod. Det skaber spændende kontraster i smagen, og du skal stadig bare købe én grøntsag, siger Julia Prokopenko. En god dressing indeholder ofte det søde, det sure, noget salt og et bittert element. Ofte blander vi smagsgiverne i en olie, men du kan også bruge mayonnaise i din dressing, foreslår Julia Prokopenko.

Når du har sammensat din salat med en fyldig base, nogle friske grøntsager og måske en bagt rodfrugt eller en anden rest fra køleskabet, er det tid til dressingen. Julia Prokopenko blander tit dressingen som det allerførste i den samme skål, som salaten skal serveres i. Selvom hun ikke har regler for, hvad dressingen skal indeholde, er det oplagt, at den både er sød, syrlig, salt og lidt bitter.

Du kan for eksempel blande dressing på olie, lidt honning, sennep, soya og et syrligt element som for eksempel eddike eller saft og skal fra en økologisk citron. Et andet simpelt trick, som Julia Prokopenko ofte gør brug af, når hun bikser sine salater sammen, er, at hun bruger sine hænder til at mikse. Ofte fungerer det bare bedst, hvis man krammer salaten med hænderne.

Man får simpelthen bedre føling med, at dressingen er ordentligt fordelt, end når du lige vender lidt rundt med noget salatbestik. Stegte kerner er et godt sprødt element i en salat. Du kan for eksempel stege solsikkerkerner i lidt olie og paprika, foreslår Julia Prokopenko. For Julia Prokopenko rummer den gode salat også flere forskellige teksturer.

Den må altså gerne være blød og sprød på én og samme gang. En fordel ved kerner er, at de ofte er meget billigere end nødder. Og rister man dem tilmed i lidt olie og krydderier, så bliver de jo nærmest som chips.

Er du ikke til nødder eller frø, kan du også skabe masser af sprødhed ved at lave dine egne brødcroutoner ud af restebrød: Bare bræk brødet i mindre stykker og hæld dem i en frysepose sammen med olie og salt. Massér posten grundigt, og hæld nu brødstykkerne ud på en bageplade, som du stiller i ovnen.

Og lyder det uoverskueligt, så husk, at der er ingen skam i at køre en hel simpel salat med bare tre ingredienser, mener Julia Prokopenko. En god salat behøver ikke bestå af vildt mange ting. Så længe de enkelte elementer er gode, kan du sagtens skabe noget godt





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