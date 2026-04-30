Hundredtusindvis af danskere risikerer at miste adgang til offentlig transport efter lukning af det fysiske rejsekort

Med lukningen af det fysiske rejsekort den 29. maj står hundredtusindvis af danskere, især ældre og handicappede, over for udfordringer med at skifte til det digitale alternativ. Ældresagen kalder situationen for meget bekymrende og opfordrer til en overgangsperiode og mere støtte til de berørte borgere.

Hundredtusindvis af danskere står over for en udfordring, da det fysiske rejsekort lukker ned den 29. maj efter næsten 20 års brug. Ifølge opdaterede tal fra Rejsekort & Rejseplan A/S er der stadig mange borgere, der ikke har skiftet til det digitale alternativ.

Især ældre, handicappede og ikke-digitale borgere oplever store vanskeligheder med at få adgang til det nye system. Ældresagen kalder situationen for meget bekymrende, da mange af de berørte ikke har de nødvendige digitale færdigheder eller adgang til teknologi, der gør det muligt at bruge det digitale rejsekort. For mange er det fysiske rejsekort en vigtig del af hverdagen, da det giver en nem og overskuelig måde at betale for offentlig transport på.

Med lukningen af det fysiske rejsekort står disse borgere nu over for en usikker fremtid, hvor de risikerer at blive udelukket fra at bruge offentlig transport. Rejsekort & Rejseplan A/S opfordrer alle til at skifte til det digitale rejsekort, men mange finder processen for kompliceret eller har ikke de rette forudsætninger for at gøre det. Ældresagen understreger, at der er behov for en løsning, der sikrer, at alle borgere kan bruge offentlig transport, uanset deres digitale færdigheder.

Problemet er ikke kun begrænset til ældre og handicappede. Mange andre borgere, der ikke er vant til at bruge digitale løsninger, står også over for udfordringer. Der er derfor et presserende behov for, at myndighederne og Rejsekort & Rejseplan A/S finder en løsning, der sikrer, at ingen bliver udelukket fra at bruge offentlig transport.

Ældresagen opfordrer til, at der bliver etableret en overgangsperiode, hvor det fysiske rejsekort stadig kan bruges, indtil alle borgere har fået mulighed for at skifte til det digitale alternativ. Samtidig bør der være mere støtte og vejledning til de borgere, der har svært ved at navigere i det digitale system





Rejsekort Offentlig Transport Ældresagen Digitalisering Handicappede

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kong Charles' besøg i USA: Et diplomatisk møde med historisk betydningDet britisk-amerikanske forhold er afgørende for begge lande, og kong Charles' besøg i Washington, D.C. understreger det tætte samarbejde. Besøget, der er en del af fejringen af USAs 250-års fødselsdag, viser, hvordan diplomati og etikette spiller en central rolle i internationale relationer.

Read more »

Sydkoreansk skibsbygger byder ind på dansk fregatordre med hurtig levering og lavere prisDen sydkoreanske skibsbygger HD Hyundai Heavy Industries (HHI) konkurrerer nu om at levere nye fregatter til Danmark. Virksomheden lover at levere fire skibe på under fem år til en pris, der er 20-30 procent lavere end europæiske konkurrenters tilbud. HHI har en imponerende track record med levering af over 5.000 skibe, heraf mere end 100 flådeskibe, og har tidligere samarbejdet med danske virksomheder som Mærsk. Mens den danske regering prioriterer hastighed i oprustningen, står der dog en politisk præference for europæisk produktion i vejen for HHI’s tilbud.

Read more »

Kong Charles besøger USA: Et symbolsk øjeblik i en tid med globale udfordringerKong Charles og dronning Camilla er ankommet til USA for et statsbesøg, der markerer 250-året for USA’s løsrivelse fra britisk styre. Besøget finder sted under spændte forhold mellem de to lande, men der er håb om, at det kan bløde relationerne op. Samtidig er der fokus på en tragisk ulykke i et tivoli og de seneste udviklinger i krigen i Iran.

Read more »

Dansk Hollywood-skuespiller bliver vært ved prisuddelingNår dansk scenekunst hædres til uddelingen af årets Reumert, bliver det med Caspar Phillipson i front.

Read more »

Riis jubler over dansk millionindtog: 'Det luner mit cykelhjerte'Tirsdag blev en historisk dag for dansk cykelsport med Netcompanys millionindtog.

Read more »

Kong Charles med opsigtsvækkende afvisning: Vil ikke mødes med Epstein-ofreSagen om Epstein trækker igen overskrifter verden over.

Read more »