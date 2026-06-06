Hundredevis af værnepligtige trænes i skov ved Skive - samtidig modstand mod militær brug af private skove

Militær træning i private skove, trafikhændelse på motorvejsbro, internetforstyrrelser, skybrudsvarsel, pollenudsættelse og pesticidrester i jordbær: Få overblik over nyhederne fra Jylland og resten af landet.

I en skov nær Skive trænes flere hundrede værnepligt ige dagligt i at forsvare Danmark. De får undervisning i skydefærdigheder, graving af stillinger og samarbejde i felten som forberedelse til en eventuel krigssituation.

Samtidig er der politisk debat om regeringens forslag, der vil tillade militær træning i private skove, hvilket møder stærk modstand fra skovejerne. Desuden har der været en trafikhændelse på en motorvejsbro ved Silkeborg, hvor to biler kørte sammen, og tre personer blev involveret. Ifølge vagtchef Thomas Hald var hastigheden lav, og ingen blev skadet. Tænktlig samtidig er der en driftsforstyrrelse hos Waoo, der påvirker internetforbindelsen i dele af Jylland.

Endvidere har forsikringsselskabet Tryg udsendt en advarsel om skybrudsrisiko efter TV 2 Vejrs varsel, og det nationale vejrudsigt forudser skybrud og torden især i Sønderjylland fra eftermiddagen til aften. DMI spår også en kølig og skyet udvikling i Midt- og Vestjylland. Desuden vurderes pollenudsættelsen at være stigning på grund af klimaforndringer, hvilket påvirker omkring én million allergikere. Endelig har Fødevarestyrelsen undersøgt jordbær og fundet pesticidrester i næsten halvdelen af prøverne, hvilket rejser fødevaresikkerhedsbekymringer.

Alt i alt dækker disse nyheder over militær træning, vejrforhold, trafikhændelser, internetforstyrrelser, pollen og pesticider i fødevarer





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