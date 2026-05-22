Hundelufter finder giftig mad i hundeskov - og en kvinde tilbyder at fjerne det

Helle Dirks, en hundeejer, gik en tur med sin hund i en hundeskov ved Viborg og opdagede en stor bunke af giftig mad ved et træ. Hun blev nervøs på sin hunds vegne og lavede et opslag på Facebook, hvor en kvinde tilbød at fjerne maden. Mikkel Engedal Pedersen fortalte også om sin oplevelse med giftig mad i samme hundeskov.

En hundelufter opdagede en stor bunke af mad ved et træ i en hundeskov, og deriblandt var flere fødevarer, som er giftige for hunde. Helle Dirks gik en tur med sin hund i en hundeskov ved Viborg og fandt en masse mad ved foden af et træ, som hun først troede var en picnic, men som viste sig at være giftig for hunde .

Helle Dirks er sikker på, at hendes hund har spist fra anretningen, og hun er mere nervøs på andre hundes vegne. En kvinde tilbød at fjerne maden ved træet, og Mikkel Engedal Pedersen fortalte, at han også havde opdaget en bunke mad der, og advarede andre på sin vej. Helle Dirks kommer i fremtiden til at gå med sin hund i snor derinde





