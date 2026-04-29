Hund fanger rotte på video – skaber debat online

En video af en Jack Russell Terrier, der fanger og dræber en rotte under arbejde med Thy Skadedyrsservice, er gået viralt og har skabt en livlig debat om skadedyrsbekæmpelse og dyrevelfærd.

En video fra Thy Skadedyrsservice er blevet et stort samtaleemne på de sociale medier, efter de har delt et klip af deres hund, Aslan, i aktion.

Videoen viser den etårige Jack Russell Terrier fange og dræbe en rotte under en opgave hos en landmand. Opslaget indledtes med en advarsel til dem, der ikke bryder sig om synet af hundetræning med rotter, men det afholdt ikke over 600.000 brugere fra at se videoen, der nu har opnået over 3.400 delinger og 262 kommentarer. Marcus Bang Fuglsang, der driver skadedyrsfirmaet sammen med sin far, Michael Bang Jensen, forklarer, at Aslan er en fast del af teamet.

Hunden er ivrig efter at komme på arbejde og hopper af begejstring ved deres ben, når de skal afsted. Selvom Aslan normalt er hurtig til at fange rotter, blev han denne gang bidt under jagten, hvilket fik ham til at genoverveje situationen et øjeblik. Fuglsang understreger, at videoen primært er et marketinggreb, men også har til formål at oplyse om skadedyrsbekæmpelse. Han erkender dog, at det er svært at formidle komplekse budskaber i et kort videoformat.

Reaktionerne på videoen har været blandede. Nogle udtrykker utilfredshed med synet af hunden, der dræber en rotte, mens andre roser Aslan for hans effektive arbejde. Fuglsang forsvarer deres metode og påpeger, at rotter er skadedyr, og at det er deres job at bekæmpe dem. Han argumenterer for, at det er mere humant at lade Aslan tage sig af rotterne end at bruge gift.

Han beroliger også dem, der er bekymrede for Aslans helbred, ved at oplyse, at han er vaccineret mod rottesyge. Familien har tidligere haft en anden hund, Fie, der også var trænet til rottebekæmpelse, men hun blev desværre syg. Aslan har været i træning siden han var ni uger gammel og er særligt dygtig til at spore rotter og komme ind i svært tilgængelige områder.

Fuglsang og hans far er stolte af Aslans evner og er glade for, at de valgte at dele videoen, selvom de er klar over, at den ikke vil falde i alles smag. De mener, at det er den bedste måde at udføre deres arbejde på





