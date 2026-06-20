Humørbombens tur: Gurli giver ældre et glimt af solskin på vejene omkring Brande

Gurli Søndergaard kører Humørbussen i området omkring Brande og skaber glæde og godt humør blandt de ældre. Med sin muntre tilstedeværelse, spøjse historier og buketter af blomster gør hun hver tur til en fest. Læs om, hvordan en tidligere aktivitetsmedarbejder nu bringer smil til de seniorer, og om de lille later af spøg, der følger med på rejsen.

Gurli Søndergaard kører Humørbussen iområdet omkring Brande for at få de ældre på et godt humør. Hun har tidligere arbejdet som aktivitetsmedarbejder på Daghjemmet i Brande og elsker nu at køre omkring med de seniorer.

Hun fortæller springende om alt, de passerer, og holder ofte op for at plukke blomster til de ældre. Hendes muntre historier og små spøg gør turen til en fornøjelse. En gang lånte hun to roer på en mark, hvilket en ældre herre i bussen, der var landmand, ikke billigede. Senere, da de også 'lånte' majs fra en mark, var han klar med sin advarsel: Du kommer i fængsel.

Dette får alle i bussen til at grine. Hans Jørgen Poulsen fra Ejstrupholm er særligt glad for turen med Gurli og indrømmer, at han har prøvet at bage lidt på hende. De er dog enige om, at det ikke kan blive til noget. Hans Jørgen Nielsen er også vild med at være med på tur med Humørbussen.

Gurli springer ofte ud af bussen for at hente buketter af syren eller gyvel, som hun giver til de ældre. Hele tiden er der fart på mundtøjet, og hun sørger for, at stemningen er høj. Hun kalder sig selv en humørbombe, og det er netop det, hun bringer til de ældre i lokalsamfundet





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