Hugo underskriver to-årig aftale, literprisen faldt og flere andre nyheder

Den 25-årige stregspiller Hugo har underskrevet en to-årig aftale med sin klub. Ligeledes har literprisen på benzin og diesel faldet, hvor benzinprisen er faldet med 40 ører og dieselprisen med 20 ører siden mandag. En mand fra Skive er anholdt for at have stjålet sko fra en butik i Skive, hvor han også har indrømmet at have stjålet skoene, men sagde også at han havde gjort det i nød.

Den 25-årige stregspiller Hugo har underskrevet en to-årig aftale med sin klub. Sport schef Thomas Klitgaard ser et stort potentiale i spilleren, der er en stærk tovejsspiller med værdifuld erfaring og udviklingspotentiale.

Ligeledes har literprisen på benzin og diesel faldet, hvor benzinprisen er faldet med 40 ører og dieselprisen med 20 ører siden mandag. En sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star er anket, og sagen skal behandles på ny i Østre Landsret. En mand fra Skive er anholdt for at have stjålet sko fra en butik i Skive, hvor han også har indrømmet at have stjålet skoene, men sagde også at han havde gjort det i nød.

Befolkningen i Ikast-Brande Kommune er opstået i en voldsom debat om landbruget, hvilket har fået borgmesteren og en landmand til at søge juridisk hjælp. En video af Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er blevet set på sociale medier, hvor han har taget en nikotinpose i munden under et interview med Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd. Silkeborg Kommune har reduceret vandforbruget med seks millioner liter på otte måneder, hvor besparelsen skyldes justering af skyllemængder på toiletter og udskiftning af perlatorer i vandhaner og brusere





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